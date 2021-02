Caso Fátima: "Responsables hay muchos, su muerte pudo evitarse"

titular de la Asociación de Víctimas de Delitos Aberrantes de Entre Ríos (Vidaer), Carla Cusimano.

de la ciudad entrerriana de Paraná, fue hallada estrangulada en el fondo de un aljibe.El proceso tiene un único acusado, Jorge Martínez (35), su expareja y padre de su hijo.Eso es lo que nos deja frustración como sociedad. Si bien la mayoría de los femicidios son evitables, en este caso, donde la víctima dio tantas señales, durante tres años, causa mucha impotencia", aseveró alaAl ser consultado, opinó: "No solo lo pienso yo, sino la mayoría de la sociedad. Pero responsables en esto hay muchos, desde el Juzgado de Familia que tuvo la causa de Fátima hasta la Fiscalía de Genero y la Casa de la Mujer, tienen una responsabilidad enorme pero hasta acá no hemos escuchado a nadie decir que hubo un error y que esto sirva para que no se repita en otras causas".. "Hay sentimientos encontrados, por un lado, las ansias de poder encontrar justicia, de que se logre la perpetua hacia Martínez", dijo una de las mujeres que se encontraba apostada en las puertas de Tribunales.Era una chica que se encontraba bajo la tutela del Estado y que aun así n pudieron contenerla, ayudarla y se dio el triste final de Fátima", opinó además.