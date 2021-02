Secuestro virtual: detuvieron a los sospechosos por el robo de $10 millones

Tienen antecedentes

Sobre el secuestro virtual

Una mujer fue estafada en horas de la madrugada del viernes, en la localidad de Feliciano. La víctima recibió un llamado telefónico mediante el cual le indicaron que tenían secuestrado a su hijo y que debía entregar a cambio una fuerte suma de dinero. A causa del estado nervioso, la mujer siguió las indicaciones yentre moneda nacional y dólares.Finalmente, fuentes policiales de la Departamental de Feliciano confirmaron aque personal del puesto caminero Victoria logró detener a dos sospechosos del delito investigado, siendo, quienes actualmente se encuentran a disposición de la fiscalía local.confirmó ael jefe de la Departamental policial de Feliciano, Lázaro Ramón Salinas.“Seguramente pediremos alguna prueba de identificación de voz, porque ahora estamos buscando y peritando algunos elementos de interés para nosotros; es muy probable que, detalló el funcionario policial.A raíz del procedimiento en Victoria, realizado en la noche de este domingo, se logró el secuestro de elementos de interés para la causa. Pero el dinero robado no fue recuperado.“Hay algunos elementos vinculados a la causa y ahora debemos cumplimentar algunas medidas porque, comentó Salinas.“Esto recién empieza, sabemos que no fue la única llamada que existió, la única diferencia fue que en este caso, cortaron o reconocieron las voces”, estimó el comisario al recomendar “que la gente tome medidas y recaudos para ver si es que esa familia verídicamente está sufriendo un robo o secuestro”.“El hijo de la mujer vive en Paraná porque estudia abogacía, la señora creyó lo que le decía el delincuente, porque estaba dormida y muy asustada. Realizó entregas de dinero en dos oportunidades. La primera vez, dio 59.000 dólares y luego 2.800.000 pesos”, indicó ala subjefa de Delitos Económicos de Entre Ríos, Blanca Ramírez.Según relató la comisario, la víctima del secuestro virtual cayó en la trampa porque el delincuente tenía conocimiento sobre su familia y además “una persona se hacía pasar por el hijo de la mujer y lloraba en el teléfono”.“Además los delincuentes estuvieron hablando con ella desde las cinco de la mañana hasta las 10 sin cortar, entonces la víctima no podía alertar a la policía”, explicó Ramírez.Según informó Ramírez, en el mismo período de tiempo “ocurrieron otros tres intentos de secuestros virtuales, en Federal y La Paz”.