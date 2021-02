Caso Fátima: “El sistema sigue igual”, reprochó su amiga y testigo en el juicio

Video: Legajo N14632 - "MARTINEZ, JORGE NICOLAS S/HOMICIDIO AGRAVADO"

Vigilia

Un jurado popular juzgará a partir de este lunes al acusado de matar en marzo pasado a Fátima Acevedo, la joven de 25 años que tras denunciar seis veces a su expareja por violencia y buscar asilo con su hijo en la Casa de la Mujer de la ciudad entrerriana de Paraná, fue hallada estrangulada en el fondo de un aljibe.agradeció las felicitaciones que recibe por encabezar el pedido de justicia por el femicidio de su amiga, pero aclaró que “no es un festejo porque pedimos justicia”. “En vez de mandar felicitaciones, súmense y luchemos para que la lucha no sea solo de las mujeres, sino de hombres también, para que se sumen y todos pidamos justicia, para que no vuelva a pasar, que no haya otra Fátima”, sentenció.La joven, que es testigo en el juicio por jurados, contó que “denunciante porque el agresor (Martínez) le estaba pegando en la calle”. “La palabra de los testigos vale mucho por la vivencia de Florencia”, destacó al respecto.Punto aparte, Florencia lamentó que “el sistema sigue igual”. “Ahora que comienza el juicio me llamaron, pero sino, lo único que tenía era silencio”, apuntó en relación al accionar del Poder Judicial.“Extraño todo de ella, hasta un mate”, fueron las palabras con las que la joven recordó a su amiga víctima de femicidio.Frente a los tribunales organizaciones sociales, de derechos humanos y de género realizaron una vigilia con carteles y radio en vivo.