Hallaron misteriosas marcas en viviendas y piden a los vecinos estar alertas

La policía de Viale constató marcas en algunas viviendas de la ciudad, pero señaló que no hubo delitos hasta el momento. Por tal motivo, desde la fuerza, se solicita a los vecinos que, en caso de advertir presencia de personas que no son oriunda de los barrios, den cuenta a la dependencia (teléfono 101).Además, debido a que algunas familias encontraron marcas en viviendas (lo cual fue constatado por la propia policía), el comisario Lisandro Relles pide a los vecinos que se comuniquen con la dependencia cuando ello suceda.“Hemos constatado marcas en el ingreso a algunos domicilios, por lo que continuamos realizando las recorridas correspondientes y esperemos no ocurra ningún delito a raíz de esto”.En este sentido, el jefe policial reiteró a los vecinos que den cuenta sobre cualquier anormalidad que noten en los barrios.