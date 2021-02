Femicidio de la mujer cordobesa: las mentiras, coartada y la confesión de Galván

Primera mentira y coartada

Qué hizo con el cuerpo

Segunda mentira

Videos reveladores y confesión

El asesinoEl cadáver fue hallado cerca de la residencia donde se alojó la familia de la mujer durante la última semana.. El caso, a unos cinco metros de la nueva ruta que une al Valle de Punilla con Sierras Chicas, a la altura del kilómetro 11,5, indicaplanificada en la noche del crimen y la sostuvo en un impenetrable silencio.Pero lo, última vez que la hija de la mujer tuvo contacto vía Whatsapp con su mamá.Sin embargo, los días pasaban y la mujer continuaba desaparecida., asistidos por equipamientos, tecnología y vehículos, buscaban incesantemente en un vasto territorio de las sierras lo que en silencio sabían: el cadáver de Ivana Módica.y, según su testimonio, había visto por última vez a Ivana esa mañana acostada y en pijama, y que le había dicho que tenía ganas de salir a caminar por el cerro La Banderita, un lugar que frecuentaba. Es por eso que el primer operativo de búsqueda se montó en esa zona, al pie de la cara oeste del cordón de las Sierras Chicas.En realidad,Había comenzado a idear la coartada para despistar.Como Ivana no aparecía, los investigadores enfocaron las sospechas en el piloto de la Fuerza Aérea. Luego de algunas inconsistencias en su relato sobre sus movimientos durante la madrugada del viernes 12,el lunes 15. A esa altura ya había trascendido que la víctima denunció por violencia de género a Galván en octubre de 2020.Tras subir el cadáver de Ivana al auto, Galván se dirigió por la Ruta 38 hasta Valle Hermoso y tomó el Camino del Cuadrado. Hizo un par de kilómetros y frenó a la altura del kilómetro 11,5.durante el fin de semana extra largo y recórd de Carnaval. El cuerpo de Ivana estuvo todo ese tiempo a escasos kilómetros del lugar de residencia donde su mamá y sus hijas esperaban volverla a ver con vida.Cerca de la 01:30 de ese viernes se cruzó con un oficial de la Patrulla Rural, quien sorprendido por su presencia en ese sector tan oscuro le preguntó qué hacía y hacia donde se dirigía. Galván manifestó que iba al bar La Posta, un lugar de encuentro de vaqueanos, a tomar una cerveza.Este movimiento del calificado piloto de aviones de guerra no fue informado inicialmente a la fiscal a cargo de la investigación. Hasta que las cámaras de seguridad de un comercio en la zona del Dique La Falda detectaron el momento en que Galván se traslada en su auto Renault Fluence blanco en un horario que declaró estar en otro lugar.Con este dato, los rastreadores que participaban del operativo enfocaron la búsqueda en el dique, en el cementerio de La Falda y en la Pampa de Olaen, un extenso territorio al oeste de La Falda, en el sector contrario al lugar del primer rastrillaje y del lugar donde finalmente se encontró el cuerpo sin vida.Javier Galván, quien ocupó un puesto de coordinación en el Comando de Operaciones de Emergencias (COE) durante un tiempo en 2020,El femicida no sabía que las cámaras de seguridad de los locales de la Ruta 38 registraron sus movimientos durante el trayecto que hizo para descartar el cuerpo a un costado del Camino del Cuadrado. Esas imágenes resultaron claves para la investigación.Durante la última semana, la "única sospecha" era que Galván había asesinado a Ivana, pero el cuerpo no aparecía y el piloto no emitía ninguna palabra en la celda de la comisaría de La Falda.Fue entonces que la fiscal ordenó este viernes el traslado del detenido al complejo carcelario "Padre Luchesse" de la localidad de Bouwer. Al conocer esta decisión, Galván pidió hablar con la funcionaria judicial en Tribunales de La Falda yInmediatamente se montó un operativo en el Camino del Cuadrado y se cerró el acceso al tránsito, tanto en la nueva ruta como en el viejo camino que pasa por detrás del Hotel Edén., la séptima víctima de femicidio en la provincia de Córdoba en 2021.Fuente: Cadena 3