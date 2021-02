Se separó y le entregó a la policía plantas de marihuana de su ex pareja

Una mujer de 23 años, entregó a la policía plantas de marihuana que le pertenecían a su ex pareja. El hecho sucedió en una vivienda de Paraná.



Siendo las 09:00 horas de este viernes, ingresó un llamado a la sede de Comisaria Tercera de una ciudadana quien solicitaba la presencia policial en su domicilio en calles Hernandarias.



Al llegar los funcionarios policiales, se entrevistaron con la mujer quien les manifestó que deseaba entregar las plantas con una altura aproximada de 1,70mt., ya que pertenecían a su ex pareja, quien ya no vivía en el lugar.



En comunicación con la Fiscalía en turno, dispuso que se proceda al secuestro de dichas plantas y posterior destrucción en el lugar.