Dictaron prisión domiciliaria a joven acusado por el asesinato de su abuelo

Policiales Anulan una condena a prisión perpetua de un joven por el asesinato de su abuelo

La audiencia



Sobre el crimen

Avances en el a causa

La Cámara de Casación Penal de Paraná, integrada por las Vocales Marcela Davite, Marcela Badano y el Vocal Hugo Perotti resolvió hoy(art. 349 inc. a). La medida se ha de efectivizar una vez cumplimentados los requisitos, en uno de los domicilios sugeridos (el que quedará individualizado en el acta compromisoria respectiva,Asimismo,En caso de que no pudiera proveerse de este medio, se deberá asegurar el control policial periódico del domicilio, debiendo oficiarse a la Comisaría de la jurisdicción.Además,De esta condición, deberá notificarse a las Comisarías de las jurisdicciones de los domicilios de los testigos de la causa.Según supoen la Resolución de la audiencia, el El Dr. Cozzi, abogado defensor de Moreyra, señaló que no existe peligro de fuga por el acusado ya que “El encarcelamento preventivo tiene que tener legitimidad, no sólo respecto de su merito sustantivo, sino que se debe también demostrar un peligro concreto. Refiere también al carácter de excepcionalidad y maxima necesidad, la medida tiene que ser imprescindible para neutralizar los riesgos procesales”.El requisito de razonabilidad, consiste en que la medida debe estar basada en motivos suficientes, y tiene que ver con el riesgo concreto y fundado, debiendo estar la medida cautelar dispuesta en relación. Los peligros procesales no se presumen, deben existir concretos elementos que los configuren. La proporcionalidad, obliga a considerar la cautelar como tal, que sólo puede regir durante el proceso y por el plazo estrictamente necesario; la proporción debe vincularse al fin procesal, no a la pena, porque es una medida cautelar y no una pena anticipada. En este caso concreto, yA su turno, el Dr. Brugo discrepó con la Defensa, porque entiende que en autos no se eliminó el riesgo de fuga. Refirió a las pautas legales del art. 354 CPPER, sobre la probabilidad de ocurrencia de los hechos y la autoría por parte del imputado, extremos que en autos se encuentran acreditados.“En cuanto a la gravedad de injusto, estamos ante un homicidio agravado por el vínculo, de una persona mayor, en el marco de una discusión, donde no era necesario dispensarle un disparo a la cabeza. La participacion de Moreyra, si hubiera sido otra su decisión, hubiera tenido un desenlace distinto. El arma nunca fue secuestrada. Eso respecto de las pautas legales, que están presentes”. “En virtud de la nulidad, se retrotrae a que no sólo hay riesgo de fuga, sino tambien de entorpecimiento. Respecto del primero, más allá del arraigo y el domicilio, no son suficientes para conjurarlo. En noviembre, se fugó el primer condenado por juicio por jurados, que transitó todo el proceso en libertad”, indicó.Expresó que en Moreyra ven, por las actitudes que ha tenido, que “. Tiene una conducta proclive a eludir la justicia, cada posiblidad que tiene Moreyra en ese sentido, la ha tomado".El crimen ocurrió al atardecer del 7 de noviembre de 2017, en medio de una pelea familiar en calle Darwin del barrio Nueva Ciudad, en Paraná. Coronel discutía con su hija Teresita y su nieta C.O., quien lo golpeaba con un palo. Según la Fiscalía, Moreyra, de 24 años, se sumó a la gresca con un arma de fuego y le disparó en la cabeza a su abuelo, quien murió en el acto.Menos de un año después fue el juicio donde los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo pidieron la pena máxima para Moreyra por Homicidio agravado por el vínculo; la defensora Corina Beisel pidió la absolución al acusar del crimen a la hermana menor inimputable del acusado; y el tribunal integrado por Alejandro Grippo, Pablo Vírgala y Gervasio Labriola falló de acuerdo a la Fiscalía.La defensora presentó un recurso de Casación y en esta instancia, el último día del año pasado, se ordenó dar marcha atrás. El miércoles 17 el nuevo defensor de Moreyra, Patricio Cozzi, solicitó en una audiencia la excarcelación del acusado, ya que está con prisión preventiva hace más de tres años y como la condena se revocó, debería recuperar la libertad.En tanto, este viernes se dictó la prisión preventiva domiciliaria con tobillera electrónica.