Crimen del prestamista: la novia contó cómo fueron sus últimas horas con vida

No pudieron festejar el Día de los Enamorados

El audio del confeso homicida

“Hay varios involucrados"

Giuliano Ramira (26) fue hallado asesinado con múltiples apuñaladas en distintas partes de su cuerpo. Ocurrió el domingo al mediodía en calle Garrigó y Larralde, de la zona sur de Paraná. Por el hecho, Gerardo Resch (23) se entregó, confesó el crimen y quedó detenido.Fue la novia de la víctima, Abigail, quien, en diálogo conel programa que se emite porquien ratificó que Giuliano era prestamista, que “daba créditos”. La joven, que asegura que acompañaba a su novio “a todos lados”, dijo desconocer si el ataque fue o no una trampa. “Nunca tuvo inconvenientes con las personas a las que les daba crédito. Sí discutía porque a veces se demoraban para pagarle, pero la mayoría se lo agradecían de corazón. Él no era malo”, remarcó.“Teníamos peleas, como toda pareja, pero siempre estamos juntos, la remábamos, no nos soltábamos la mano”, remarcó.“El viernes tuvimos una discusión y me fui a casa de mi hermana, en Paraná XVI. A la noche, no aguanté y le mandé que lo extrañaba y el me respondió que también. El sábado a la tarde fue a buscarme, pero yo estaba durmiendo y después quedamos en vernos. Él iba a terminar de cobrar y me iba a buscar porque decía que iba a ser nuestro día, por el Día de San Valentín, pero ya no lo vi más”, lamentó entre lágrimas.Abigail reveló que ella presentía que algo malo había ocurrido con su pareja. Y a continuación, explica por qué. “Me mandó un último audio y luego dejaron de llegarle los mensajes, su teléfono daba apagado. Pensé que podía ser momentáneo, que al teléfono lo iba a poner a cargar porque era su herramienta de trabajo y porque sabía cómo él era conmigo. Pero nunca pasó, nunca prendió”.Al insistir con respecto a que “sabía que algo le había pasado”, recordó que “al otro día, el domingo, me levanté esperando un mensaje suyo en el celular, pero no. Vi en las noticias y sentí que era el pero mi corazón tenía fe que no”.“El jueves estuvimos en el hotel y le llegó un audio de Emanuel Resch, que le decía algo así como `Foo no seas tan cargoso. Ya te dije que el sábado te lo habilito´. Le pedía crédito y él dijo que le iba a dar porque siempre le pagaba, de a dos o tres cuotas, más el recargo”, recordó la novia de Ramira al sostener que no supo si su pareja tenía que cobrarle o darle un crédito a esta persona “porque en ese momento no estábamos hablando de su trabajo, sino de nosotros”.“Hay varios involucrados. No es que lo sepa con certeza, sino que es una sospecha”, remarcó Abigail al afirmar que Resch, solo, no hubiera podido asesinar a Ramira.Ramira “era un boxeador profesional y sospecho que el pibe solo no fue, porque él no iba a poder contra Giuliano; ni tres personas hubieran podido con él”, aseguró la joven que compartió los últimos siete meses al lado de la víctima.realizó una reconstrucción del hipotético recorrido que hubiera realizado el homicida, sobre calle Garrigó, hasta Lisandro de La Torre, donde a pocos metros fue encontrada la motocicleta que le pertenecía a Ramira.La hipótesis de los investigadores apunta a que Ramira pactó un encuentro antes de esa intersección, donde el domingo apareció su cuerpo sin vida.Luego de abandonar la moto, el victimario de Ramira, supuestamente, habría tomado por otra calle para regresar por la zona que conecta con Artigas porque de camino se encontró un bolsito que, según se presume, podría haber sido de la víctima.Además, por esa zona, se perdió la señal del teléfono celular de Ramira, que todavía no ha sido hallado; se presume que el victimario pudo haberse descartado del aparato.A unos metros de lugar, sobre calle Crisólogo Larralde, se ubica el domicilio del confeso victimario.