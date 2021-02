Brutal ataque desde una moto: un testigo contó cómo se sucedieron los hechos

"Le tiraron tiros a mi amigo, a quemarropa", dijo el testigo

Policiales Dos personas a bordo de una moto balearon a un joven en Paraná

Sucedió en la intersección de calle 3 de Febrero y Pringles, de la capital entrerriana y según pudo conocer Elonce TV, Maximiliano Alexis Franco,"A mi amigo lo están por operar" dijo a"Por los datos que pudimos recabar, se determinó que en el lugar del hecho se encontraban dos personas: un joven fue herido y el otro salió ileso", indicó aen la tarde de este jueves, el comisario Miguel Retamar. Y agregó que por la calle pasó una moto en sentido sur-norte con "dos personas a bordo y sin emitir palabra efectuaron cerca de 15 disparos de fuego". Menciono que al muchacho "un disparo le atravesó el cuello y el otro le lesionó el abdomen".

"Viene de un problema de antes"

"Iban dos motos, la de atrás estaba por si pasaba algo"

"Se hacen llamar sicarios, se creen pesados y se manejan con total impunidad"

Claudio Álvarez, hermano del joven de 20 años que resultó víctima del hecho

Madre del joven: "En Tribunales, nos mandaron a una comisaría a hacer la denuncia"

Elba es la madre de Maximiliano Alexis Franco.

: "Estábamos en calles Pringles y Tres de Febrero y pasaron estas dos personas, Tadeo Díaz iba manejando y Alán Fernández iba como acompañante, le tiraron tiros a mi amigo, a quemarropa, y ahora está al borde de la muerte. Eran dos motos las que circulaban, en la otra (moto) iban Jagui con el sicario", contó a Elonce TV un testigo del hecho.Agregó que pudo ver al autor del hecho:El testigo entendió quey agregó que el autor del hecho "cree que se come el mundo, porque los más grandes le han dado 'alas'".Este joven mencionó que junto a quien resultó víctima del hecho "estaban sentados" y cuando vieron que se acercaban estas dos motos, el muchacho de 20 años que fue herido de varios balazos, "se dio vuelta para ver quiénes venían, pudimos ver que uno de ellos, 'Alancito' Fernández cargó la pistola. Los otros de la moto de atrás iban por si pasaba algo", contó.Mencionó asimismo quey que a él "no le tiraron", si bien atinó a correrse del lugar del hecho.El testigo del hecho relató que aún no ha sido indagado.contó a: "Estas mismas personasEse día fueron Tadeo Díaz, que es el hijo de Vero Aguilar, que está con tobillera en el barrio Maccarone, Alan Fernández, Gaspar el sicario, 'Yagui' Emeli Martin Monzón, Meli Díaz, Candela Díaz. Fue por un problema que tuvieron en las piletas de la Toma Vieja, pero por una pavada discutieron".Lo hacen a la hora que sea, hoy estaba lleno de criaturas la calle, y con una 9 milímetros tiraron 30 tiros. Fue una balacera, y salieron huyendo hacia 3 de Febrero, por Tacuarí y de ahí al a cancha de Toritos de Chiclana, y de ahí se dirigen hacia la 'mugre' donde viven ellos, La Palangana", afirmó además Claudio, hermano del muchacho que hirieron este jueves.De la misma maneraAcotó que él "ya fue víctima, el 6 de febrero, en calle Don Bosco" de las mismas personas que agredieron hoy a balazos a su hermano. "No puedo mover la mano, estoy esperando una cirugía. Me corrieron entre cuatro y me agredieron con una chuza. Hagan algo, ¿qué van a esperar, que maten a una criatura para hacer algo?".Expresó que este jueves, tras el hecho que ocurrió en Tres de Febrero y Pringles "fuimos a Tribunales y no nos quisieron tomar la denuncia, ahí nos dijeron que vayamos a alguna comisaría" a hacer la denuncia."Ya no se puede más con esta gente", describió la mujer.Y s. Maximiliano tiene una hija chiquita, pido que hagan algo, no puede seguir esto así"."Si no hubiese sido por la policía que lo levantó, se hubiera muerto en la calle", manifestó Elba.