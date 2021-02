Secuestró a una nena de 12 años, abusó de ella y la amenazó de muerte

Un obrero de la construcción secuestró a una nena de 12 años en la calle en Lomas de Zamora, la violó y al dejarla en su casa la amenazó de muerte si contaba lo sucedido a su familia.



La menor lo conocía de vista en el barrio porque trabajaba en una obra lindera a su casa. Cuando la interceptó con el auto ella acudió a su llamado y no pensó que el hombre la arrastraría adentro del vehículo para llevársela del lugar.



Según cuenta Basílica, la mamá de la niña, el hombre la llevó a un hotel alojamiento, abusó de ella y luego la amenazó de muerte si contaba algo de su sucedido al regresarla a su casa.

A su vez, la madre dijo que el acusado fue identificado y "merodea" la zona de donde vive la menor con su familia.



"Lo cierto es que han pasado 13 días desde que se cometió la violación. Quiero nombrar con nombre y apellido a la fiscal Verónica Pérez de Lomas de Zamora. No puede ser que habiendo vecinos que indicaron dónde está esta persona, este delincuente, todavía no esté detenido", dijo Davila Huck, abogado de la víctima.



El letrado dijo también que tienen pruebas de profilaxis, cámaras que filmaron la secuencia y que aún no se lo ha llamado a declarar.



Al momento la menor está medicada, tras los exámenes que le realizaron como muestra probatoria. "El viernes no se podía sentar del dolor", contó su mamá.