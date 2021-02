Se tiró de auto en movimiento para evitar que su exnovio la siga golpeando

Un brutal episodio de violencia de género tuvo lugar el martes a la noche en la localidad de Punta Lara, en Ensenada, provincia de Buenos Aires. La víctima, una mujer de 42 años, se tiró de un auto en movimiento para escapar del brutal ataque de su expareja.Según relató un familiar de la mujer a Diario Hoy, el acusado “la fue a buscar a su domicilio, se la llevó contra su voluntad en el auto y la atacó a golpes”.“Tiene denuncia, perimetral, pero la Justicia no hace nada, la tiene amenazada de muerte”, agregó.La víctima soportó la nueva agresión de su ex durante varias cuadras a bordo del Peugeot 505, paralizada por el miedo. Recién al llegar a la zona de 7 y 16, aturdida por los golpes que no cesaban y a pesar de la alta velocidad con la que conducía el sujeto, sintió que iba a matarla y recurrió a una maniobra extrema para evitarlo.El agresor no detuvo su marcha cuando la joven se arrojó del vehículo y se alejó del lugar mientras que ella, tirada en el asfalto e inconsciente, fue auxiliada por un grupo de vecinos que presenciaron la violenta escena.Minutos después, una ambulancia del SAME trasladó a la víctima hasta el hospital Cestino, con un hematoma de gran tamaño en el pómulo derecho, así como también una serie de lesiones en el ojo del mismo lado, pero ninguna de gravedad.Tras realizar la denuncia, la policía desplegó un importante operativo cerrojo para dar con el agresor pero solo consiguieron encontrar su auto abandonado a pocas cuadras del lugar del hecho. “Es una vergüenza esté suelto con los antecedentes que tiene: robo, robo calificado, violencia de género, abuso sexual. Dos veces fue detenido el año pasado y lo soltaron”, señaló al portal 0221 una fuente cercana a la causa.La búsqueda terminó casi 24 horas más tarde en la localidad de Roque Pérez, donde finalmente los investigadores ubicaron al atacante, que quedó detenido acusado de “lesiones en el marco de violencia de género”. Intervinieron en el caso la comisaría Segunda de Ensenada y la Unidad Funcional de Instrucción en turno.