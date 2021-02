Insólito robo: se llevó el parabrisas de un auto y quedó filmado

Vecinos de Rouillón y Viamonte de Rosario denunciaron un particular hecho de inseguridad que quedó registrado por el sistema de alarma comunitaria. Durante la madrugada, un joven se acercó a uno de los autos que se encontraba estacionado en la vía pública, rompió los burletes y huyó corriendo con el parabrisas del vehículo."Es novedoso el tema, porque se llevó el parabrisas, pero es uno de tantos hechos", relató uno de los vecinos del barrio Urquiza. De acuerdo a su relato, durante el día la zona suele ser tranquila. "Pero durante la noche es una peatonal, todos los días se escuchan corridas y lío", aseguró.Cansados de los hechos de inseguridad, los vecinos decidieron instalar un sistema de cámaras y alarma comunitaria pero aclararon que no es suficiente. "Lo importante sería que las alarmas se puedan conectar a la central de la policía. No podemos estar toda la noche vigilando y mirando las alarmas a ver qué pasa", sostuvo otra de las vecinas.Con respecto a los hechos de inseguridad, los habitantes de la zona aseguran que los delincuentes están "a la pesca de cualquier cosa". "A mí me robaron una garrafa del patio, a vecinos les llevaron desde medidores de agua, hasta desagües del aire acondicionado, por los caños de cobre", indicaron.

Rosario3.