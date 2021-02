Búsqueda de desaparecida en Córdoba: "No es demasiado alentador el pronóstico"

El subjefe de la Policía de Córdoba, comisario general Ariel Lecler, aseguró este miércoles que "no es demasiado alentador el pronóstico" en referencia a la búsqueda de Ivana Módica, desparecida desde hace seis días en la localidad cordobesa de La Falda, aunque afirmó que "no se pierden las esperanzas de encontrarla".



La búsqueda de Módica (47), quien se encuentra desaparecida desde la noche del jueves 11 en La Falda, seguía con la participación de más de 100 efectivos en la zona de Pampa de Olaen, mientras continúa detenido el novio de la mujer, como principal sospechoso de la desaparición.



Lecler formuló declaraciones desde el denominado "punto cero", que es el camino que comunica La Falda con Characato, donde se montó el campamento de campaña para las operaciones de búsqueda



"Estamos hablando de más o menos unos 20 kilómetros de recorrido del camino, eso se extiende hacia los laterales y tenemos caminos entrecruzados", explicó el comisario general.



"La zona es vasta, es complejo el trabajo, por eso se ha sumado más personal y más equipamiento. Hay zonas de difícil acceso a pie en las que accede el equipo de caballería", precisó Lecler.



Asimismo, el subjefe policial se refirió a la situación de Javier Galván (37), el piloto de la Fuerza Aérea y expareja de Módica detenido en la causa, al afirmar que "este joven ha delatado una historia que después a través de tareas investigativas se ha podido ir desmintiendo y desgranando".



"No es demasiado alentador el pronóstico, pero no perdemos la esperanza de hallarla", agregó el subjefe de la policía cordobesa.



La búsqueda en ese sector comenzó por un dato que aportó la patrulla rural, que habría visto en la zona un auto similar al de Galván, quien fue apresado el lunes último a pedido de la fiscal de Cosquín, Jorgelina Gómez, y quedó acusado, en principio, de los delitos de "falso testimonio agravado y desobediencia a la autoridad".



La detención y la acusación surgió a partir de las "contradicciones" en la declaración testimonial y por "violar la orden de distanciamiento" que se le impuso meses atrás, luego de una denuncia que había realizado Módica por violencia de género.



Si bien se trata de un delito excarcelable, los investigadores prefieren mantener a Galván detenido hasta tanto pueda ser hallada la mujer.



Según su perfil en la red social Linkedin, Galván es Piloto de Ensayos en Vuelo de la Fuerza Aérea y tiene 3.090 horas de vuelo.



La zona en la que se busca a Módica tiene una gran afluencia turística, con gran presencia de visitantes por el fin de semana largo que pasó, por lo que la logística para dar con el paradero de la mujer fue aún más complicada, aunque a partir de este miércoles se aguarda menos movimiento en el lugar.



Según los investigadores, Ivana se comunicó por última vez con su hija Nicole el pasado jueves cerca de la medianoche, cuando se intercambió mensajes con su teléfono celular.



Galván realizó la denuncia policial por la desaparición el viernes, argumentando que él se había ido a trabajar a las 6.30 y cuando regresó por la tarde la mujer no estaba en la casa.



Asimismo, el ahora detenido e imputado había aportado datos a la policía de que, presuntamente, la mujer había salido a caminar en la zona del cerro La Banderita, en La Falda, y a partir de esa información se montó un rápido e intenso operativo de búsqueda con personal de Bomberos, de la Policía, Defensa Civil y de otros organismos, tanto por vía terrestre con perros y por vía aérea con drones y un helicóptero.



Sin embargo, con el paso de las horas y a raíz de las contradicciones en la declaración del hombre, la fiscal solicitó la detención del sospechoso y centró la búsqueda en el dique La Falda, hasta este martes, y ahora en el camino a la Pampa de Olaen.



