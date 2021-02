Crimen del prestamista: la familia sospecha que hubo más personas involucradas

Imputaron al detenido

. Algunas versiones, señalan que el homicidio de Giuliano Ramira (26), estaría vinculado a la actividad que emprendía: era prestamista de dinero en bajos montos.Como se sabe, Ramira fue encontrado sin vida el domingo al mediodía en calle Garrigó y Larralde, de la zona sur de Paraná. Por el hecho, Gerardo Resch de 23 años, se entregó, confesó el crimen y quedó detenido.En la audiencia imputativa por el delito de Homicidio,. La fiscalía reclamará en la cárcel de Paraná, y la defensa técnica, la domiciliaria.Además, se supo queLa defensora entendió como vital estas pruebas,Germán Ramira (47), hermano de la víctima,. Asimismo, contó que el joven, fue asesinado de múltiples puñaladas en diferentes partes de cuerpo.", contó aSobre la actividad de Giuliano Ramira, su hermano mencionó: "Le pedían un préstamo de 3.000 pesos y él les terminaba cobrando 4.800 pesos que se abonaban en cuotas semanales".Al respecto, sostuvo que ". Por esto, es que nos llama la atención todo esto, que terminó con su desgraciada muerte".Germán aseguró que Giuliano no tenía vínculos con sectores peligrosos, o ligados con el mundo narco. "Él andaba en este tema de los préstamos. Andaba solo.".. "Para mí, a mi hermano le hicieron una cama. Lo convocaron a un lugar y lo esperaron. Tal vez,", dijo a, quien dijo que él es quien se ligó al mundo del boxeo en la década del 90 "y no mi hermano, como se dijo por ahí".De todas maneras, aclaró que "", recalcó.En cuanto al móvil del crimen, entendió que podía estar relacionado con la actividad de prestamista. ". Y la verdad, es que no se cuánta plata tenía, pero seguro que dinero ya tenía en su poder", alertó Ramira, para contar que su hermano dejó a dos hijos sin padre.