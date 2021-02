Dos hermanas fueron asesinadas a puñaladas por el ex concubino de una de ellas

Un hombre mató a puñaladas a su ex pareja y a la hermana, en una vivienda situada en la zona rural aledaña a la localidad de Los Juríes, en Santiago del Estero, y luego fue atrapado por la Policía.



Los crímenes se produjeron delante de los hijos de ambas mujeres, dos chicos de seis y 13 años, y el asesino había sido denunciado por violencia una semana antes de que cometiera los crímenes.



El doble femicidio se registró alrededor de la 1 de este martes en el paraje Lote 40, a unos 30 kilómetros de esa localidad del sudeste de la provincia, en el departamento de General Taoada, y las víctimas fueron identificadas como las hermanas Silvia y Silvana Rojas.



Las mujeres, de 31 y 35 años, fueron encontradas por la Policía con graves heridas cortantes, a poca distancia entre sí y en medio de un charco de sangre, por lo que fueron trasladadas en grave estado a un hospital de la zona, donde ambas murieron a los pocos minutos.



En tanto, efectivos de la comisaría 48 de la Policía provincial detuvieron al ex concubino de Silvia Rojas, llamado Rino Garnica, de 45 años, quien quedó inculpado por el doble crimen.



De acuerdo con la información difundida por el sitio del diario El Liberal, Silvia Rojas había informado el pasado 9 de febrero mediante una exposición en una dependencia policial que se iba a retirar de su domicilio porque tenía graves problemas con Garnica.



También se supo que la mujer tenía con el agresor una audiencia por divorcio programada para este miércoles.



Según reconstruyeron los investigadores del espeluznante caso, Garnica se había presentado en la casa con la excusa de que llevaba helado para compartir con el hijo que tenía con Silvia Rojas.



La fiscal que intervino en el caso, María Emilia Ganem, de la ciudad de Añatuya, sostuvo que en primer lugar, el asesino apuñaló a su ex cuñada y luego hizo lo propio con su ex pareja.