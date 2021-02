Raptó a una menor y dijo que era su novia: tenía un arma, y más de $3 millones

La denuncia por el rapto de una adolescente de 16 años a manos de un hombre de 40 en la ciudad de Rosario desencadenó un increíble hallazgo. Cuando los efectivos de la Policía provincial llegaron a la casa del presunto secuestrador ayer por la tarde encontraron, además de la menor, una impresionante cantidad de dinero: más de tres millones de pesos entre moneda local y dólares. Pero no fue lo único. Los investigadores además incautaron una máquina para contar billetes y un revólver calibre 38 cargado con once cartuchos.Según informaron fuentes policiales a Infobae, cuando los efectivos policiales le preguntaron al hombre por la presencia de la adolescente en lugar, la explicación fue aún más escabrosa. Para tratar de convencer a las autoridades de que la menor no estaba en contra de su voluntad, el sospechoso -identificado como Omar Ángel Dellepiane- dijo que mantenía una relación amorosa con ella. El hombre quedó detenido mientras que la chica fue llevada hasta el Centro de Atención a las Víctimas de Delitos Sexuales para que declare en compañía de su tutora.Todo ocurrió ayer después de que N.G.C., una mujer de 41 años, denunció ante policías del Comando Radioeléctrico que su sobrina de 16 años se había ido de su casa la noche anterior y que de acuerdo con los datos que tenía en ese momento, la adolescente se encontraba en una vivienda ubicada en la calle Felipe Moré al 2500, al oeste de la ciudad, con Dellepiane, quien presuntamente la tenía secuestrada y sedada con estupefacientes para poder mantenerla en retenida en contra de su voluntad. Además, la tía reveló que el hombre tendría armas.Con los datos aportados por la mujer, los efectivos se dirigieron casi de inmediato hasta la casa de la calle Moré. Una vez en el barrio y tras la intervención del fiscal de la Unidad de Flagrancia en turno, José Luis Caterina, los policías comenzaron a entrevistar a los vecinos para ver si habían observado a la menor ingresar en la casa del sospechoso y luego golpearon en la puerta del domicilio, con una autorización previa para allanar.Dellepiane, registrado en los rubros de venta minorista de ropa en la AFIP, con pagos de aportes recientes a empleados, finalmente accedió a que la policía ingresara a su casa y fue ahí cuando efectivos del Comando comprobaron que la adolescente que era buscada por su familia estaba en el lugar y la inexplicable cantidad de dinero, oculta en bolsas de consorcio. Después de que Dellepiane les dijera que la chica era “su novia”, le preguntaron también si tenía armas de fuego.El hombre declaró que sí y entregó el revólver calibre 38 con los once cartuchos. En cuanto al dinero, las fuentes revelaron que en total eran 1.931.000 pesos y diez mil dólares. Es decir, casi $3.5 millones.Por lo pronto, diversas versiones atraviesan el expediente. Fuentes policiales hablan de un trato pevio entre Dellepiane y la familia de la menor. La declaración de la víctima será clave.