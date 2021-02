Homicidio en Paraná: Se entregó el supuesto autor del crimen

Un detenido



Miguel De La Valle, segundo jefe de la División de Homicidios

Hallaron una moto

Un cuerpo sin vida fue hallado este domingo en una zona de calle Garrigó a metros de Crisólogo Larralde de Paraná. El lugar en el que fue encontrado el hombre, es de mucha vegetación y las viviendas en este entorno, están distanciadas entre sí.Miguel De La Valle a Elonce.Un joven, junto a su padre, se presentó en la comisaria 13, alrededor de las 16 horas. Según informó a“en horas de la tarde, un muchacho declaró ser el autor de un crimen ocurrido en Paraná. Todavía, no se confirmó fehacientemente, pero sería de homicidio ocurrido en calle Garrigo”.En tanto, “se autorizó la detención y traslado a la División Homicidios, para continuar con la causa. En las próximas horas, se le tomará declaraciones formalmente frente a su abogado”.El fiscal ordenó el allanamiento del sospechoso, para localizar elementos de interés para la investigación. Según se informó, el acusado de 23 años, vive en calle Crisólogo Larralde, y pudo haber tenido algún conflicto con la víctima.Hasta el momento, no se presentó ninguna persona que indicara ser familiar del fallecido, publicó UNO.Personal de Homicidios y de la comisaría 15°, encontró a metros de donde apareció el cuerpo de la víctima, una moto 150 Cc. El vehículo, tendría machas de sangres que serán analizadas para determinar si tiene relación directa con el homicidio.Todavía no transendió el nombre de la víctima. El cuerpo fue trasladado a la Morgue de Oro Verde para realizarle las pericias necesarias.