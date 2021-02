Video: grabó la llamada de un sujeto que intentó estafarla con un falso premio

Video: Estafas telefónicas: grabó la llamada de un sujeto que intentó engañarla con un falso premio

Estafas telefónicas continúan a la orden del día. Elonce accedió a un video que muestra el momento en el que un sujeto pretende engañar a su víctima diciéndole que había resultado acreedora de un premio, pero que, para cobrarlo, debía facilitarle los datos de una cuenta bancaria. La mujer no cayó en la trampa y difundió el hecho para alertar a otros.



“Me llamaron para decirme que me había ganado 50.000 pesos y que necesitaban el número de una cuenta bancaria para depositar el dinero”, indicó la denunciante a Elonce. Según detalló, del otro lado del teléfono, el embaucador le brindó los siguientes datos: “El nombre, Sánchez Raúl Horacio; que era el operador 032 con DNI:20151390 y que la sucursal estaba en avenida 9 de julio”.



“El llamado es de Córdoba”, aseguró la mujer al tiempo que facilitó el video en el que intentan estafarla.



“Donde sacó el número de teléfono porque si hay un premio, sé que viene al domicilio”, le responde la mujer al estafador. Y este responde: “Fue a base de concursos, sustrayendo mil líneas activas sin deuda alguna durante el 2020, es por eso que salió premiado su número”. Para estar alertas Las estafas telefónicas constituyen uno de los delitos más frecuentes basados en el engaño; a través de diversas estrategias, los estafadores buscan confundir y ganarse la confianza de la futura víctima para robarle.



Las víctimas para este tipo de delito suelen ser adultos mayores por ser más vulnerables; los estafadores se aprovechan de la buena fe de estas personas que, por desesperación o miedo, acceden a los pedidos del delincuente, quienes se hacen pasar por familiares cercanos, representante de alguna entidad bancaria u organismo público, etc.



Excusas más habituales de estafas



-el cambio de billetes por supuesta salida de circulación.

-los premios virtuales.

-la tramitación de la "Reparación Histórica" de ANSES.

-la actualización de datos personales desde una supuesta entidad bancaria.

-el aviso de accidente o secuestro de un familiar.

-compras mediante redes sociales o virtuales.



Consejos para evitar ser víctimas



-Ante una comunicación telefónica de ese tipo, lo esencial es guardar la calma.



-Es recomendable cortar la comunicación inmediatamente.



-Nunca decir nombres o aportar otra información sobre el grupo familiar que pueda ser utilizada por los estafadores.



- Siempre desconfíe si le solicitan dinero o algún tipo de depósito. No realice transferencias ni brindes claves bancarias



- Instruir a todas las personas de la casa que puedan atender el teléfono, fundamentalmente a los niños, mayores y al personal doméstico, acerca de no aportar datos a desconocidos sobre los miembros de la familia o el movimiento del hogar.



- Ante cualquier tipo de situación que les parezca sospechosa, comunicarse con la dependencia policial más cercana, o al 911, para poder corroborar la información.