Fue asesinada de una puñalada delante de sus hijos y detuvieron a su ex pareja

El crimen se produjo en horas de la mañana en un domicilio situado en la intersección de las calles El Malacara y Reilly, en el barrio Santa Catalina, de ese distrito situado unos 48 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires, y tuvo como víctima a Vanesa Carreño.



Según informaron fuentes policiales, la pareja se había separado hace unos tres meses y el hombre se presentó en el lugar, con zapatillas para los pequeños hijos de ambos, de tres y cinco años.



En ese marco, se produjo una fuerte discusión y aparentemente el hombre le aplicó a la mujer una puñalada en el pecho delante de los niños, lo que le produjo la muerte.



Tras el asesinato, de acuerdo con la investigación realizada por la Policía local, el ex esposo de la víctima escapó del lugar y su trayectoria se pudo observar en videos tomados por cámaras de seguridad.



En horas de la tarde el hombre fue capturado en un descampado, tras ser identificado por vecinos de la zona.



Según indicaron voceos policiales ligados al caso, no existían denuncias previas de violencia entre la pareja.



El detenido quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 15, del Departamento Judicial de Mercedes.



Se trata del segundo femicidio que se conoce en territorio bonaerense en la misma semana.



El pasado lunes, la joven Úrsula Bahillo, de 18 años, fue asesinada a puñaladas por un ex novio, el policía Matías Martínez, en la localidad de Rojas, en el interior de la provincia, lo que causó una fuerte conmoción y protestas en la población local.



NA