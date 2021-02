Joven denunció 8 veces a su ex pareja por maltrato: "Tengo miedo por mi vida"

Una joven oriunda de Chajarí, denunció ocho veces a su ex pareja por violencia de género. Hace unos días, el sujeto violó las restricciones perimetrales e intentó agredirla, ella debió presionar más de cuatros veces el botón antipánico para que concurra la Policía."En 2018 realicé la primera denuncia por violencia de género hacia mi expareja porque me había golpeado y a partir de ese momento fueron muchas más", relató la joven aSegún detalló la joven, su ex pareja es el padre de sus hijos y tuvo reiteradas conductas de violencia hacia ella, "Hice más de ocho denuncias, la Justicia le ordenó restricciones de acercamiento, pero él aparece repentinamente en mi departamento y me pega".A su vez, la joven relató que ", porque quería ingresar para ver a mis hijos"."Luego de la denuncia que realice esa madrugada, me dieron un celular con un botón antipático, y hace unos días él apareció nuevamente en mi casa,luego de 25 minutos", señaló.Según contó la Policía arribó a su domicilio, detuvo al sujeto y " a la media hora lo soltaron, porque supuestamente no lo habían notificado de la restricción de acercamiento"., amenazó, delante de nuestros hijos", añadió.Al finalizar, la joven contó que "r, tengo mucho miedo".