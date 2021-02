Se negó a declarar el policía Martínez por el brutal crimen de Úrsula Bahillo

El efectivo de la Policía Bonaerense Matías Martínez se negó a declarar hoy en el marco de la causa por el femicidio de la joven Úrsula Bahillo, perpetrado el pasado lunes en la ciudad de Rojas y por el que está acusado.El pasado miércoles la jueza de Garantías, María Laura Durante, había convalidado la imputación y convertido en detención la aprehensión del acusado.Martínez fue dado de alta este miércoles en el Hospital General de Agudos San José de la ciudad de Pergamino, donde había quedado alojado el pasado lunes por las heridas que se había provocado, y trasladado a la comisaría de Conesa, desde donde también tuvo que ser derivado a otra dependencia policial por la oposición de los vecinos: no se conocía el lugar de detención del efectivo por seguridad y para evitar eventuales incidentes.En la mañana de este viernes, en la ciudad de Chacabuco, debía declarar Martínez pero se negó a hacerlo, según confirmó el fiscal de la causa Sergio Terrón."Solamente saludó, dijo ‘buenos días’ y que no iba a hablar. Me dio una sensación de apatía total. Son personalidades muy frías, que tienen la esfera afectiva bloqueada", señaló el fiscal en diálogo con la señal de cable Todo Noticias.