Crimen en plena calle: "Me la pegó en el pecho", le dijo a su madre y cayó

Rafael Mendoza tenía 19 años. Murió asesinado el mediodía del 5 de febrero cuando era trasladado al hospital San Martín de Paraná, tras recibir un disparo de arma de fuego en la zona del tórax. El crimen sucedió en plena Cortada Simón Vásquez, de Barrio Giachino., en diálogo conlos que provocaron este suceso fatal. "Es todo mentira, porque ellos se habían criado juntos, del barrio. Ni sabemos a quién tiraban, no se para dónde tiraban porque había criaturas acá. Le pedimos por favor que no tiraran, que había criaturas, y ellos seguían tirando. Y en un momento mi hijo se da vuelta yafirmó la mujer.La madre de Rafael rememoró que ese fatal mediodía ", Rafael empezó a preguntarles qué pasaba, y siguieron con los disparos"., se llevaba bien con todos. Nunca tuvo causas de nada. Yo a mi hijo le enseñé a trabajar".Y al buscar una explicación de la agresión letal, conjeturó: ", será porque que yo no lo dejaba juntarse con ellos. Porque ellos sí tienen causas, los dos. Mi hijo, no"., expresó aque los hermanos Pérez "empezaron a disparar al montón (de gente). Rafael y otro amigo venían de cirujear, estaban bajando las cosas cuando los ven a los hermanos que venían disparando desde lejos. Había gurises jugando, mujeres en la calle. Cayó en los brazos de su mamá".Al ser consultado por las causas del homicidio; no sé porque fue la discusión"."Los dos hermanos le vaciaron los cargadores. Fueron dos armas supuestamente las que tenían", recordó., ayudándole a los padres", cerró.