Raptada por su ex pareja: aseguran que estaba “muy obsesionado con la mujer”

Un hombre, de 28 años, fue detenido acusado de raptar a su ex pareja -una joven de 24 años- a quien había mantenía amenazada, cautiva e incomunicada. Junto a la víctima se encontraban dos niños.reveló ala comisario Marcela Casco al destacar que, gracias a la rápida intervención policial, la situación no tuvo un trágico desenlace., explicó la comisario.La jefa de comisaría decimotercera explicó que se diagramó un operativo para ir hasta barrio El Perejil, en la zona de las canteras aledañas al río, para buscar a esta mujer y los dos niños. “Ni bien nos informaron, pudimos tener los medios y la colaboración para llegar al lugar de forma peatonal porque no era de fácil acceso”, explicó Casco.Cuando los efectivos llegaron a la zona, en el interior de un rancho de chapa sin energía eléctrica,Al confirmar que la víctima se encuentra bien, la comisario reveló queAl atacante le incautaron dos machetes y cuatro cuchillos., pero pudimos diagramar un operativo para llegar hasta el paradero de la mujer y que esto no tuviera otro desenlace”, recalcó la funcionaria policial., indicó Casco al dar cuenta que. De hecho, confirmó que “los testimonios de familiares acreditan la violencia de este sujeto por varios años”.El sujeto permanece detenido en Alcaidía de Tribunales, acusado por los delitos de