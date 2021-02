Allanaron casas de municipales por “liberar” autos de la Dirección de Tránsito

Allanaron viviendas de trabajadores municipales dependientes de la Dirección de Tránsito que retiraban de manera ilegal autos que habían sido retenidos, durante el 2020.“Esta mañana personal policial realizó allanamiento en mi vivienda en busca de automóviles y documentación de unos supuestos autos robados”, dijo una trabajadora, Eugenia, a“Yo no entendía nada y la policía mucho no me explicaba, cuando consiguieron dos testigos, enteraron a revisar mi casa y me pedían papeles de autos retenidos, que habrían sido entregados", sentenció.Según amplió, se trataría de autos que fueron retenidos en operativos el año pasado y los trabajadores municipales los habían entregado de manera ilegal.En tanto, otra trabajadora contó que le pasó lo mismo “el allanamiento era para notificar a mi hijo supuestamente por, en la requisa se llevaron su celular ”.“Cuando vine a pedir explicaciones al jefe de Guardia, me dijo que no sabia nada”, pero la mujer recordó que “hace un tiempo el jefe me nombró a personas que estaban involucradas en estos hechos y el director de Tránsito, me dijo que fueron por las cámaras de seguridad”, detalló Eugenia.Al finalizar, mencionó: “Nos hubieran tenido que decir que estábamos involucrados, sabemos que lo que estamos notificados somos los pirinchos” y sentenció “l”.