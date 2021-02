Detienen a sujeto que raptó a su ex pareja: la amenazaba de muerte con cuchillas

Un hombre se presentó anoche en la comisaría decimotercera de Paraná para denunciar que su pareja se había retirado de su domicilio a la mañana para hacer unos trámites de registro de una de sus hijas con su ex pareja -que a su vez era el hermano de éste- manifestando, además, que podrían estar en Barrio El Perejil.Fuentes policiales informaron que los funcionarios policiales se dirigieron hacia el barrio y dialogaron con el padre de los hermanos, quien les indicó que su hijo podría estar en zona de la cantera.Cuando los uniformados llegaron a la cantera, hallaron a la mujer buscada -de 24 años- en el interior de un rancho de chapa sin energía eléctrica. La mujer les informó que se había encontrado con su ex pareja y que éste la llevó por la fuerza, la dejo sin comunicación y la amenazaba con armas blancas diciéndole que “si no estaba con él, no iba a estar con nadie”.Comunicado lo sucedido al fiscal, éste dispuso la detención del hombre de 28 años, el secuestro de los celulares y las armas blancas.