Sin atención el fin de semana y 16 denuncias: conmoción por el crimen de Úrsula

Úrsula Bahillo, de 19 años, fue hallada muerta el lunes por la noche en unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de la ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires.Por el femicidio fue detenido su exnovio, Matías Ezequiel Martínez, de 25 años, un oficial de policía bonaerense que estaba bajo tratamiento psiquiátrico desde septiembre pasado y que se autolesionó luego del hecho.El femicidio fue descubierto tras una llamada al 911 de un tío del imputado. Según el familiar, su sobrino le confesó en una llamada telefónica que “se había mandado una cagada”.Tras conocerse la noticia del crimen de Úrsula Bahillo en una zona rural de Guido Spano, cerca de Rojas, vecinos y amigos de la joven fallecida salieron a las calles a reclamar justicia, apedrearon la dependencia policial e incendiaron un patrullero, en disturbios que se produjeron este lunes por la noche.La acusación principal es por la inacción social ante las reiteradas denuncias que había realizado la víctima.Bahillo había denunciado por violencia de género al actual acusado por el asesinato en reiteradas oportunidades y existía una orden de restricción perimetral en vigencia dispuesta por la Justicia desde el pasado lunes.La joven asesinada era hija de un conocido comerciante gastronómico de Rojas y familiares dijeron que cuando Bahillo se dirigió por última vez a la Comisaría de la Mujer local para presentar una denuncia contra Martínez, el personal del lugar desistió de realizar el trámite porque era fin de semana."Hace meses habíamos denunciado el hostigamiento de esta persona hacia mi hija, hasta un fin de semana que fuimos a la Comisaría de la Mujer y nos mencionaron que no tomaban la denuncia porque era fin de semana", sostuvo Patricia Nassutti, madre de la víctima.En tanto, el fiscal Sergio Terrón, quien está cargo de la investigación del femicidio, contó este martes que en su fiscalía había una causa judicial en contra del imputado que tiene fecha de inicio de juicio para el próximo 18 de abril por violencia de género.Y además hay otra causa en la cual Úrsula había denunciado al acusado por violencia de género y en esa se había fijado una audiencia para el 17 de febrero próximo, y en la misma se iba a impulsar otro juicio oral.En diálogo con el canal de noticias TN, el fiscal contó también que el último fin de semana la joven había radicado al menos dos denuncias contra Martínez, por lo cual había sido citado este lunes, donde fue notificado de la prohibición de acercamiento a la víctima."Luego de eso la contactó en algún momento, la quebrantó y la ultimó en ese paraje desolado. Por eso ahora estamos investigando las cámaras de seguridad y el celular para saber si fue coaccionada o fue por voluntad propia que subió al auto", relató Terrón.Trascendió que contra Martínez hay unas 16 denuncias presentadas por violencia de género.En tanto, este martes por la tarde, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni viajó a Rojas y se reunió con la familia de la adolescente.Tras el encuentro, Berni prometió "hacer lo que hay que hacer" para que el agente detenido, quien tenía licencia psiquiátrica de la fuerza, no sea beneficiado por esa circunstancia en su situación judicial.También por la tarde, amigos, familiares, y vecinos de la joven asesinada, marcharon pacíficamente para reclamar Justicia por el femicidio.Patricia Nasutti, la mamá de Úrsula Bahillo, mostró todo su dolor. La mujer contó, que Martínez había roto "mil veces la [restricción de acercamiento]perimetral” que debía cumplir en relación a su hija. Y agregó que el ahora detenido efectivo policial, conseguía certificados de un psicólogo de Rojas para "zafar" en su trabajo.También hizo referencia a una denuncia por abuso sexual que pesaría sobre Martínez y que se estaría tramitando en el Juzgado de Mercedes.Sobre la violencia que Martínez ejercía sobre su hija, la mujer señaló que la familia se enteró recién el 9 de enero. Indicó que su hija era una chica reservada y que no les había contado nada de lo que venía padeciendo. "Le pegaba delante de su familia", contó Nasutti.En los últimos días, relató, las amenazas de Martínez la habían incluido a ella, según su hija le había contado.