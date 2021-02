Joven asesinado por su primo: piden que el acusado "espere juicio en la cárcel"

Mary, hermana de la víctima, señaló que piden explicaciones del porqué "el asesino está en su casa con prisión domiciliaria a la espera del juicio. Eso es lo que no podemos entender, por eso, lo que nosotros venimos a reclamar que el culpable espere el juicio como corresponde en la cárcel".



"Nosotros queremos que este tipo esté en la cárcel porque mató a una persona, no mató a un perro, mató a mi hermano", dijo la joven a El Sol, al tiempo que admitió: "no se puede entender a la justicia, por eso lo que nosotros queremos es que la fiscal del caso nos dé una respuesta".



Mary advirtió que "es insólito que nos enteramos por la televisión de que el asesino de mi hermano está en la casa porque supuestamente no había denuncia. Mi hermano fue a la comisaría a hacerla le dijeron que la fiscal había dicho que no era necesaria porque el caso ya estaba en la justicia".



"Nosotros -dijo Mary- lo que queremos es que se haga justicia, que el tipo espere el juicio en la cárcel como corresponde, por eso vinimos a reclamar acá en la puerta de tribunales", admitió. El hecho

Leandro Castro, de 32 años, fue asesinado de dos disparos este lunes por la tarde en la ciudad de Concordia y el único imputado y detenido es un primo de la víctima, con quien Castro habría tenido problemas personales desde hace tiempo.



Según testigos, la víctima se encontraba por un camino vecinal, saliendo del barrio Coelho, hacia Concordia, cuando fue interceptado por un auto, conducido por su familiar, quien extrajo un arma de fuego y le efectuó disparos.



Castro fue trasladado hasta el nosocomio, pero falleció, producto de los disparos que recibió en el tórax y en uno de sus brazos. Los testigos, indicaron a la policía que el presunto homicida, manejaba un automóvil Renault 9, e iba acompañado por una mujer.



Tras el hecho y el avance de las investigaciones, se realizó un allanamiento en una vivienda de barrio Constitución, donde se halló a la concubina del victimario, a quien se le practicó prueba de Dermotest.



Además, se logró secuestrar el automóvil Renault 9 que conducía el supuesto homicida al momento del crimen.