Tragedia: murió un bebé de un año y medio tras haber caído a una pileta

Un bebé de un año y cinco meses falleció este domingo, en horas de la tarde, tras haber caído a una pileta, en una vivienda de la localidad de Barrancas, según confirmaron fuentes policiales del departamento San Jerónimo, provincia de Santa Fe.

La fuerza pública tomó intervención a raíz de una comunicación telefónica al número de emergencias 101 por parte de un médico que, estando de turno en una clínica privada, acababa de asistir a una mujer, que llegó con su pequeño en brazos.



El deceso de la criatura -cuya identidad no fue suministrada- conmociona por estas horas a la comunicada barranqueña, según señalaron medios locales, los mismos que refirieron las circunstancias en que se produjeron los hechos, en una vivienda ubicada sobre una cortada, entre las calles Alberdi y Libertad, publicó ElLitoral.







El ingreso de madre e hijo quedó registrado a las 17.30 en la guardia de la clínica y para ese entonces el menor ya se encontraba sin signos vitales. En medio de una fuerte crisis emocional, la mujer relató que "minutos antes al no escuchar a su hijo sale a buscarlo y lo encuentra dentro de la pileta de su patio", consignó el parte oficial emitido por la Unidad Regional XV del departamento San Jerónimo.

Asimismo, se informó que se realizaron trabajos de reanimación cardiopulmonar (RCP), los cuales no lograron recuperar al bebé, constatándose el fallecimiento a las 18.15.