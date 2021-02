Estafa piramidal: "Los líderes deberán responder con el patrimonio que ostentan"

Policiales Más de 30 personas afirman que empresa financiera los estafó con inversiones

Sobre la estafa

En Paraná, un grupo de entre 30 y 40 personas, patrocinadas por abogados, está preparando una serie de pruebas para presentar a la Justicia, convencidos de haber sido víctimas de una estafa. La idea es promover una acción Penal y Civil contra los llamados "líderes" a nivel local de la firma Global Intergold, ya que les prometieron una rentabilidad por invertir una importante suma de dinero en oro, asegurándoles que podrían retirar tanto el capital como las ganancias a partir del 1° de enero de este año, y no cumplieron.uno de los afectados, el abogado penalista Andrés Amarilla, al apuntar contra "María Rosa Monte y Santiago Cian, los líderes de Paraná"."A nivel penal, el miércoles, presentaré una denuncia junto a 17 personas y seguramente deberemos ir a la Justicia Federal porque esta es una situación nacional e internacional. Y después vamos a accionar frente a todos los líderes a nivel civil por daños y perjuicios", indicó el letrado al dar cuenta que los afectados son "entrerrianos, bonaerenses, cordobeses y hasta uruguayos".Amarilla pidió a la Justicia, que, una vez introducida la denuncia, "se tomen todas las medidas prudentes para hacer allanamientos y secuestro de computadoras". Según comentó, él está dispuesto a presentar documentos y demás pruebas necesarias para la causa, además de los nombres de quienes manejan la expertis de la parte técnica."No tengo miedo", sentenció el abogado al denunciar que fue amenazado tras hacer pública la estafa."Por cada amigo que entraba, me premiaban", explicó Amarrilla. Según comentó, él tiene 156 títulos que equivalen a aproximadamente 10.000 euros, y de acuerdo a los cálculos realizados, junto a los ingresos de su esposa, la empresa le adeuda "dos millones de pesos argentinos".El damnificado contó que sus allegados llegaron a transferir entre 70.000 a 500.000 pesos. "Debo 65.000 euros a mis amigos, de los que me hago responsable porque no me borro", sentenció al prometer que devolverá el dinero invertido por ellos."Los líderes me dijeron que ellos no ponen la pistola en la cabeza, y ahí cambiaron la semántica, fue cuando me di cuenta que era una estafa", recordó.

"No quiero que sigan sufriendo personas"

"Nos dicen que somos cortitos, que nos estudiamos, que no sabemos leer. Y que ahora debemos esperar cinco años para cobrar, pero cuando presentaban el negocio, decían que a partir del 31 de diciembre íbamos a tener un espacio de febrero a marzo para disponer de nuestro dinero", contó Amarrilla.Es que según se supo, "la firma, con sede en Londres, fue vendida a otra compañía de Canadá y que en una votación que hicieron definieron que podrán recuperar la inversión recién dentro de cinco años".El denunciante prevé que los líderes de Global Intergold en Paraná, "deberán responder con el patrimonio que ostentan"; ya que según contó, ellos aseguran "que viven la paz financiera, y compran autos de alta gama".