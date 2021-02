Crimen de Cabeza: acusado admite que lo conocía pero niega haberlo asesinado

El abogado defensor de uno de los imputados por el crimen del chofer Marcelo Cabeza manifestó que "lo que hay en el expediente, difiere de las versiones que andan dando vuelta"."Sin entrar en detalles, lo que puedo decir es que mi cliente, y está en el expediente, no niega la relación que tenía con (Marcelo) Cabeza, un vínculo de amistad, incluso esto se refleja en las redes sociales, han compartido salidas pero, no mucho más que eso", consignó el abogado Claudio Berón."Él tenía relación y, en su momento, lo va a explicar. Los abogados aconsejamos que no se declare porque no tenemos todavía estudiadas bien las pruebas, es un derecho que tiene el imputado de abstenerse, la abstención pasa para poder estudiar la causa y dar una declaración concreta y detallada", resaltó Berón.Matías Martínez "me manifestó que no fue el autor del hecho, también desconoce cuáles fueron los movimientos de (Marcelo) Cabeza, lo vio un día antes, incluso, habían quedado de encontrarse el miércoles a la mañana para desayunar, eso fue lo último que habló, después, desconoce algo más porque, es como se dice, era muy reservado", sostuvo el letrado.En el expediente, existen "presunciones de una testigo en particular, que dice que estaba el auto, no dice que vio a Marcelo Cabeza, dice que vio el auto, eso será motivo de probanza, tendrán que probar que realmente estaba ahí, primero, ver que se cometió allí el homicidio, o en que lugar, buscar la escena del hecho. Que el auto esté ahí, no quiere decir que haya estado Cabeza", sostuvo el letrado."En cuanto a la huella que se encontró en el auto, es del otro imputado (Alan Avalos) eso sí está en el expediente, el resto es toda sospechas, presunciones y alguna evidencia que después tienen que transformarse en prueba", señaló Berón a"Lamentablemente, es un hecho aberrante, con muchas aristas, esto recién arranca, va a ser largo, todo va a ser discutido, primero que tiene que ver donde ocurrió la muerte, quienes son las personas y de qué forma. Hay muchas cosas que deben resolverse antes para que esto esté resuelto como se quiere hacer ver", destacó.Más adelante, el abogado defensor no descartó plantear la nulidad de una posible rueda de reconocimiento porque "la cara de mi cliente está en todos lados, no creo que la Fiscalía intente hacer esa prueba sabiendo que estaría totalmente expuesta a la nulidad porque, es una persona que está en todos lados y, cualquiera que vaya, lo va a reconocer".Claudio Berón afirmó que en el expediente "no figura ninguna otra persona, más allá de las dos personas imputadas, entiendo que esa es una presunción, un análisis o un pronóstico que hace tanto la Fiscalía como la querella. Por el momento, no hay ninguna prueba suficiente como para vincular a otra persona", dijo."Los indicios que hay, fundamentan que haya una sospecha, es totalmente razonable vincularlos provisoriamente. Creo en mi cliente y en que me dice que no es el autor del hecho", cerró.