Conmoción por el crimen de una joven: protestas en la sede policial y represión

Protesta y represión policial

Este lunes, una joven de Rojas, Buenos Aires, fue asesinada con un arma blanca de múltiples cortes y puñaladas, siendo el presunto autor su ex pareja. El cuerpo fue hallado en la zona rural de Guido Spano.Se trata de Úrsula Bahilo, una joven de 18 años hija de un comerciante de la zona. La mujer habría sido engañada por el exnovio para acontecer al lugar donde finalmente fue asesinada, según consignó lapostachacabuco.com.Su ex pareja pertenece a la fuerza policial y, luego de cometer el crimen, habría intentado quitarse la vida, según indicó el portal Hoy Rojas.En el lugar, están trabajando el personal policial, la ayudante fiscal, la doctora Nora Fridblatt y personal de la ayudantía fiscal.En las actuaciones preliminares por el homicidio aparecía como principal sospechoso su ex pareja: un oficial de la Policía bonaerense de 25 años de edad, identificado como Matías Ezequiel Martínez.De acuerdo a la síntesis del procedimiento policial una discusión entre los jóvenes terminó con la mujer apuñalada por parte de Martínez.La Policía de Rojas aprehendió en flagrante delito al uniformado; quien presta servicios en el Destacamento Covico del partido de San Nicolás. Actualmente estaba de licencia laboral por carpeta psiquiátrica, según consignó El Tiempo Pergamino.La familia de Úrsula realizó una convocatoria frente a la comisaría municipal que contó con el aforo de gran cantidad de vecinos y que finalmente fue reprimida por la policía local.Una vez reunidos, quien salió a hablar con los vecinos fue la propia madre de la joven, Patricia Nassutti, que reclamó Justicia y se lamentaba: “Hace meses habíamos denunciado el hostigamiento de esta persona hacia mi hija, hasta un fin de semana que fuimos a la comisaria de la mujer y nos mencionaron que no tomaban la denuncia porque era fin de semana” según detalló Rojas Ciudad.Y continuó: “Les pido que se queden hasta que bajen todas las autoridades, para que haya justicia”. “Mi esposo rompió todo, se lastimo, por eso estoy sola”.Tras la espera de las autoridades, los vecinos comenzaron a golpear las ventanas. La policía reaccionó y comenzó a tirar balas de gomas para dispersar a las personas reunidas. Los vecinos de la ciudad, por su parte, respondieron tirando piedras a la dependencia.La represión de la policía se hizo sentir con balas y gases lagrimosos que arrojaron sobre la calle Alem en las puertas de la dependencia.Tras la dispersión violenta por el personal de la policía, las personas se concentraron en la esquina de la plaza San Martin, en avenida de 25 de Mayo y Alem.En las redes sociales, familiares, amigos y representantes del movimiento feminista de todo el país exigieron justicia por la muerte de la joven, bajo el hashtag #JusticiaPorUrsula .Además, algunas de las asistentes al pedido de justicia mostraron las heridas sufridas ante la represión policial.