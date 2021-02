“Violador” de yeguas preocupa en localidad salteña: hay varias denuncias

En la localidad de San Carlos, en Salta, hoy por hoy existe un tema que genera gran preocupación entre los habitantes. Se trata de un "violador serial" de yeguas que acecha en los campos de la zona."La víctimas son yeguas, por supuesto. Todavía no tenemos conocimiento sobre qué determinó la fiscalía de Cafayate sobre estos acontecimientos", contó asombrado el abogado Arnaldo Estrada al portal El Expreso.El hombre fue el último que denunció un caso así, aunque aseguró que ya se han radicado varias similares en el sector. "No podemos decir que sea violación por la sencilla razón de que no está contemplado en el Código Penal pero por supuesto, es un acto de crueldad", agregó el abogado.Si bien las leyes no especifican a este acto como delito, los abogados animalistas afirman que se podría hablar de crueldad animal o maltrato y para esos casos si se prevén sanciones."Esperemos de que haya un pronunciamiento de parte de la Justicia, sobre todo del Ministerio Público Fiscal para saber qué es lo que sucede. Este hombre se mete a una propiedad ajena y además, jamás hubiera pensado de que alguien cometa un hecho de esta naturaleza", cerró Estrada.