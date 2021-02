Murió hombre de 80 años al que dos mujeres apuñalaron para robarle una garrafa

“Le sacaron la garrafa y le pegaron tres puñaladas”

Cuando la ciudad de Córdoba no salía de la conmoción tras el crimen de los abuelos de barrio Mariano Fragueiro, este lunes murió Guillermo Morán, el abuelo de 80 años que había sido apuñalado en su casa para robarle una garrafa.El hecho ocurrió el sábado a las 11 de la mañana en de una vivienda de barrio Cáceres. Tras un engaño, el hombre hizo pasar a las delincuentes (al parecer, dos mujeres), le robaron la garrafa y recibió tres puñaladas, dos en el tórax y una en el abdomen.La víctima fue asistida por vecinos y luego trasladada en grave estado al Hospital Misericordia, donde perdió la vida en las primeras horas de este lunes."Estaba barriendo en la vereda, dos mujeres le piden agua y se meten con él adentro. Le sacaron la garrafa y le pegaron tres puñaladas", contó una nieta del jubilado en un diálogo con"Tengo entendido que (las ladronas) eran conocidas. Hay testigos, se está encargando la Justicia de averiguar", sostuvo. Por el momento no hay detenidos.

El dolor de la familia

"Era un hombre lleno de vida, le arruinaron la vida a él y a toda la familia porque él era muy 'pegote' con nosotros", lamentó entre lágrimas la nieta de Guillermo, quien prefirió resguardar su identidad. "Él andaba bien, se manejaba en colectivo, caminaba al centro con 80 años que tenía", añadió."No sé si se resitió, pero imaginate una persona grande que le estén llevando lo poco que tiene, siendo un jubilado que gana la mínima, habrá dicho 'no, no me lleven esto'", expresó la joven y admitió que su abuelo salió tras las ladronas gritando y pidiendo ayuda a los vecinos.