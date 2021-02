Cansados de sus “andanzas”, vecinos quieren echar del barrio a un joven

El pasado sábado por la mañana un grupo de vecinos que viven en el Asentamiento Pampa Soler, más concretamente en la zona de calle Pública N°2 y Entre Ríos, se manifestaron frente a la casa de un joven del que los vecinos aseguran que había intentado hace algunos días de abusar de una de 8 años, y en la noche de ayer se habría metido en la cama de una vecina y cuando la mujer se dio cuenta el joven salió corriendo.El grupo de manifestantes arrojó elementos contundentes contra la vivienda del acusado provocando destrozos en misma y además le dejaron dedicatorias que decían: “violín” y “pito duro”. Tras el escándalo, cronistas de, entrevistaron a las personas damnificadas por el joven.En este sentido, Rocío, la mujer que se despertó con un extraño en su cama, dijo que: “ayer este individuo entró a mi casa casi a las 11 de la noche, yo vivo en la otra cuadra, él apagó la luz de mi dormitorio, en eso yo me despierto, el tipo estaba con el pantalón todo desabrochado y yo empecé a llamar a mi marido, yo gritaba ´jorge, Jorge´ y ahí el tipo salió corriendo”.Además, dijo que “con los vecinos lo agarramos y el tipo se hacía el que estaba drogado, tengo que reconocer que tuve un Dios aparte. El otro día este tipo llamaba a una nena de 8 años con golosinas para entrarla a su casa, tiene varias causas por amenazar con cuchillo a los vecinos”.Por otra parte, la sorprendida mujer dijo que “la policía tiene que sacarlo del barrio a este chico porque va a ir a otro lado y va hacer lo mismo con las criaturas”.Por último, la mujer puntualizó que: “hace unos días amenazó a una mujer con un cuchillo. Hace una semana entró a dos casas del barrio, pero entra por una puerta de la policía y sale por otra porque un día lo llevaron preso a la mañana, a la tarde salió y se quiso aprovechar de una menor. Ya estamos cansados de este tipo, son muchos los vecinos del barrio que están cansados de este tipo”.

“A mi nena la quiso meter en su casa prometiéndole caramelo”Por su parte, la madre de la nena de ocho años que los vecinos aseguran que el joven detenido habría intentado abusar de la niña utilizando caramelos como señuelo para llevarla a su casa, señaló que: “mi hija me contó que ella estaba jugando y mojándose por el calor y en ese momento pasaba este muchacho, él la llamó y le dijo que fuera para su casa que le iba a dar caramelos, le dijo que le iba a dar helado y tincho, y desde su casa en la parte de arriba me estaba vigilando. De casualidad se salvó mi hija de este tipo, mi nena tiene 8 años”, y admitió: “yo no la había hecho a la denuncia, pero fui a la casa a hablar personalmente con este muchacho”.Por último, aseguró que «ahora está preso porque se lo llevó la policía y no lo queremos acá en el barrio porque varios vecinos se la tienen jurada».