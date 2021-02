Un violento hecho sucedió este domingo alrededor de las 5 de la mañana en Paraná. Un hombre de 37 años se encontraba en la casa de su ex pareja en calle Antonio Medina, donde tuvieron una discusión en presencia de su ex cuñada, y ésta llamó a la policía.



Persona policial de Comisaria Segunda, se acercaron al lugar y el sujeto, intentó agredir físicamente a las mujeres, no logrando su cometido, pero si realizando amenazas de muerte, por lo que fue demorado inmediatamente.



La fiscal, dispuso la detención y el traslado del sujeto hacia la Alcaidía de Tribunales por el supuesto delito de amenazas en contexto de violencia de género.