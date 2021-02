La conductora del vehículo que transitaba por calle Uruguay y al doblar para tomar Avenida Ramírez, no vio el escalón e por lo que impactó contra la "puntera" situada en esa intersección."Venía por calle Uruguay, cuando quiero doblar para Avenida Ramírez, no veo la puntera y me la lleve por encima. Los escalones no están señalizados, así que hago responsable a la Municipalidad por este siniestro", expresó ala conductora."Voy a iniciar acciones legales, porque cuando hay puntera, tienen que estar señalizadas y en Paraná están sin pintar", dijo y agregó que "el auto no se puede mover y está rota una rueda, el motor, la caja"."Es mi herramienta de trabajo, no sé cómo voy a hacer para trasladarme y es todo un tema", dijo.La conductora, iba acompañada de otra persona. Ambas salieron ilesas gracias al uso del cinturón de seguridad.