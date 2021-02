Julián Christe seguirá con domiciliaria: “Defendemos los derechos de la víctima”

Policiales Christe seguirá con domiciliaria 60 días o hasta el veredicto del jurado popular

La Vocal Carolina Castagno, decidió esta noche, prorrogar la prisión preventiva domiciliaria de Jorge Julián Christe por otros 60 días o hasta que se produzca el veredicto del jurado popular, lo que ocurra primero confirmó Elonce.“En este caso, la jueza Castagno, entendió que, en la proximidad del debate oral, es un factor a tener en cuenta para considerar, que sea elevado el pronóstico de fuga. Junto al fiscal, insistimos en la prisión preventiva, porque es altamente probable que el acusado se dé a la fuga”, expresó ala abogada querellante Corina Beisel.“Queremos aclarar que, hasta la instancia de juicio oral, el acusado Julián Christe quede preso porque tenemos que tiene los recursos para irse, pero además porque hay elementos que quedaron acreditados en el proceso. Cuando se lleve a cabo el juicio, pediremos, de acuerdo a nuestra postura en el caso, que quede preso por el femicidio de Julieta”, dijo.Y agregó que “nosotros entendemos y adherimos al planteo de la fiscalía, que han hecho un trabajo excelente, que este modo de cumplimiento no ha perturbado el proceso penal. Se trató de realizar los actos procesales con la mayor celeridad posible. No hemos tenido ninguna razón para cambiar la forma de prisión y pedir que Christe vaya al penal”.Sin embargo, la abogada comentó que “no entendemos porque la querella no puede hablar en los medios y contarle a la gente como avanzó el caso, que pruebas hay, que es lo que está por venir. Me parece que la sociedad tiene derecho a saber lo que sucede. Se han respetado todas las garantías del acusado, nosotros venimos con los derechos de la víctima, y su familia”.“Es la voz de Juli cuando se habla y se dicen cosas, la voz de la familia no es otra la intención de esta parte”, apuntó.La joven María Julieta Riera cayó al vacío desde un departamento ubicado a 19 metros de altura, en el edificio del Instituto del Seguro de Paraná, la madrugada del 30 de abril pasado. La hipótesis acusatoria sostiene que aún estaba con vida cuando fue arrojada. El imputado es quien era su pareja, Jorge Julián Christe. Su defensa argumenta que fue un accidente.Christe, de 31 años, viene cumpliendo con prisión preventiva desde el sábado 2 de mayo. Es en el contexto de la investigación que se sustancia para determinar qué responsabilidad tendría en el femicidio de María Juliera Riera, de 24 años. La joven murió tras caer, arrojada, del octavo piso del departamento 85 del edificio ubicado en calle San Martín 918, frente a Plaza 1° de Mayo.