Accidente en transitada esquina céntrica: “Fue un segundo, pestañé y chocamos”

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió en este mañana en la esquina de las calles Concordia y Montevideo de Paraná. Un automóvil Fiat Palio que circulaba por calle Montevideo fue embestido por un Renault 9 que se dirigía por calle Concordia.A raíz del fuerte impacto, el conductor del Renault 9 sufrió heridas en la frente y el cuello. En tanto, los ocupantes del automóvil el Fiat no presentaron escoriaciones.“Venia bajando por calle Concordia en punto muerto y choque al Palio en la parte de atrás. No llegue a verlo, cuando advertí el vehículo ya lo tenía encima, alcancé a frenar pero no sirvió”, relató el dueño del Renault 9 , Sergio Gómez, aEn este sentido, sumó que “debido al choque el auto Fiat Palio quedó en el otro sentido de calle. No venia fuerte y ella pasó muy rápido”.“Todos los días circulo por aca porque voy a trabajar, esta esquina es muy peligrosa, fue un segundo que pestañé y pasó", culminó.