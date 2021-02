Seleccionan los potenciales jurados que debatirán el femicidio de Fátima Acevedo

Policiales El femicidio de Fátima Acevedo se encamina al debate en un juicio por jurados

Para las 9hs de este viernes estaba previsto el sorteo de los potenciales jurados que intervendrán en el juicio por jurados por el homicidio de Fátima Acevedo; luego, los sorteados serán notificados para la audiencia de selección, de los cuales quedarán 16 (mitad mujeres y mitad varones) ya que serán 12 titulares y cuatro suplentes los que intervendrán en el juicio.el Coordinador del juicio por jurados del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Elvio Garzón.El magistrado explicó que “el listado para los juicios de este año y el próximo ya fue confeccionado; y a medida que intervienen, esos jurados se excluyen y se sortea el resto”.En relación a los requisitos para ser jurado mencionó el “tener entre 18 a 75 años, saber leer y escribir y no estar inmersos en las inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la ley, como, por ejemplo, quienes tienen conocimiento jurídico como jueces, abogados, contadores, martilleros y matriculados; como así también los condenados que no hayan pasado diez años del vencimiento de la pena”.“Los integrantes de juicio por jurados dan un veredicto de culpabilidad o no, y es el juez el que en otra audiencia aplica la pena al imputado”, indicó al comentar que el año pasado en Entre Ríos se debatieron tres casos a través de juicio por jurados: “un femicidio ocurrido en La Paz y dos homicidios, uno en Paraná y otro en Concordia”.Consultado a Garzón si fiscales, querellantes y defensores pueden llegar a mantener relación con los jurados, éste aclaró que “al contacto lo tendrán en la audiencia de selección de jurado”. “Previamente, podrá ser mediante la presentación de preguntas en un formulario, que se remitan a los potenciales jurados para que los contesten”, aclaró al respecto.Garzón confirmó que entre las preguntas que pueden realizar las partes podría figurar si los potenciales jurados han sido víctimas de violencia de género.De acuerdo a lo que recalcó, los jurados “serán individualizados por número, no por nombre, para que cuando se llegue a la audiencia de selección, las partes puedan conocer el perfil de cada jurado y después decidir cuáles sacarán de esa lista”.Punto aparte refirió que en Entre Ríos, los imputados no podrán renunciar al juicio por jurados, como ocurrió en el caso de los imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa, registrado en la localidad bonaerense de Villa Gesell, “porque nuestra ley provincial establece la obligatoriedad por jurado”.Fátima Florencia Acevedo desapareció el 1 de marzo de 2020, tras salir de la Casa de la Mujer de Paraná, donde estaba alojada con su pequeño hijo (fruto de su relación con Jorge Nicolás Martínez), luego de haber denunciado a su ex pareja por violencia de género.El 8 de marzo, hallaron su cadáver en el interior de un pozo de 18 metros de profundidad, en una zona descampada y cerca del domicilio que ocupaba Martínez, el único detenido por el tremendo crimen.