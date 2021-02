Robo de dólares en sede municipal: la ayudante del tesorero contó su versión

Paola Busse, ayudante del tesorero municipal de General Campos, de donde desaparecieron 36.000 dólares, brindó precisiones sobre el desfalco registrado en los últimos días de diciembre pasado. Remarcó que la caja fuerte estaba en el pasillo del municipio, dijo que no tiene nada que ver con el hecho y apuntó a la responsabilidad del tesorero.Paola trabaja hace 12 años en el municipio y ahora se vio involucrada en el hecho, aunque afirma tajantemente que nada tiene que ver con el desfalco que conmociona a General Campos.Consultada si tenía la llave y la clave de la caja fuerte apuntó: “Nunca tuve la llave y tampoco la clave. El único que tenía la llave era el tesorero”. Únicamente tenía la llave que me dejaba cuando hacía suplencias del tesorero, agregó.Cuando se conoció la novedad de la desaparición de los 36.000 dólares “yo estaba en Buenos Aires. Salí de vacaciones el 28 de diciembre y el último día laboral fue el 23 de diciembre”. “Cuando se conoció todo esto –dijo- yo estaba en Buenos Aires, me llamaron y tuve que volver por esa razón. Según el intendente en el cierre del balance a fin de año, el dinero estaba ahí y yo no estaba”, apuntó. Eso fue el 31 de diciembre, agregó.Un dato que le llamó la atención se produjo el último día que trabajó: “El 23 de diciembre, el último día laboral, me dirigí al banco a cobrar un cheque como lo hacía habitualmente por orden del tesorero. Cuando volví me encuentro con un cartel en la caja fuerte, que decía no tocar, no es juguete, o algo así”, comentó Paola Busse.“Entonces le pregunto (al tesorero) qué pasó. Volvieron a tocar la caja fuerte y entonces tuve que poner un cartel, me dijo. O sea que ese día el tesorero abrió la caja fuerte, el 23 de diciembre, y nunca me mencionó si estaba o no la plata o el sobre. No dijo nada”.Más adelante aclaró que “yo no tengo un cargo, solo era ayudante del tesorero. No tengo poder de decisión. El tesorero hacía los expedientes, los sellaba y yo se los llevaba para que firme el Ejecutivo. Iba a cobrar los cheques al banco que me mandaba y nada más”.En las planillas de sueldo ni siquiera figuro que estaba en el área de tesorería, como el intendente dice, indicó Paola Busse.“A mí nunca me mencionaron de ninguna clave. La caja era como ir a abrir una puerta. Eso lo declaré”, destacó. Luego agregó un dato muy importante: “La caja fuerte se encuentra en el pasillo del municipio. Ni siquiera se encuentra en la oficina de tesorería, ni en la oficina del intendente. Se encuentra en un pasillo donde pasa todo empleado, cualquiera”, dijo.“Cuando yo abría la caja fuerte lo hacía con la llave en presencia del tesorero cuando me mandaba a buscar una chequera o cuando quedaba de suplente. También tengo que decir que en los primeros días de diciembre el tesorero me mandó a buscar una chequera de la caja fuerte, abrí con la llave únicamente, y el sobre estaba en su lugar. Eso lo quiero dejar claro”, señaló Busse.Remarcó luego que el sobre se lo veía cada vez que se abría la caja fuerte.“Tengo un sumario administrativo, admitió, y al preguntarle por los dichos del intendente que no los quería ver más por la Municipalidad, indicó: “Escuché que lo dijo, pero no sé porque dijo eso, porque ni siquiera me llamó para preguntarme qué pasó, qué sabés. Yo soy una ciudadana que todavía no fui llamada a declarar por la Fiscalía. Yo quiero defenderme porque no saqué los dólares. No soy culpable. Quiero volver a mi trabajo y mi sueldo”, dijo, y aclaró que “presenté un escrito por voluntad propia”, pero a mí no me llamaron a declarar.Por todo esto “estoy muy mal, no duermo, no como, mi familia está mal. No salgo a la calle”, lamentó.Cuando realizaron el allanamiento en su vivienda “buscaban dinero en toda la casa”, recordó, y comentó que la única llamada del tesorero fue cuando pasó esto.“Quiero que esto se aclare, que mi nombre se limpie y volver a mi trabajo porque yo no saqué los dólares”. También dijo que espera el llamado desde Fiscalía para declarar y estoy a disposición de la Justicia.“A mí me llamaron el 7 de enero para informarme de lo que pasó, continuó. El día que llegué fui a la Policía y le dije todo lo que les comenté ahora. Esto no es blanco o negro, como dijo el intendente, porque yo no tenía llave ni clave”, insistió la ayudante del tesorero del municipio de General Campos en diálogo conPaola Busse remarcó que “el último día laboral que tuve fue el 23 de diciembre y viajé a Buenos Aires el domingo 27.“Quiero que se resuelva mi situación porque yo no tuve nada que ver, reiteró. Yo no tengo la clave de la caja fuerte. Las veces que ingresé fue cuando el tesorero me dejaba la llave”, aclaró.