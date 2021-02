"Dejame sacar a las nenas", rogó el hombre que mataron al volver de vacaciones

Las hijas de Sergio Lust (46) tienen 2, 5 y 9 años. Preguntan por él. “Papi, papi”, lo llama la más chica. Su mamá, Anahí Jara (35), no sabe qué decirles. Su tía, Jimena, tampoco. Alrededor, el miércoles a la noche, todo es llanto y desolación en la casa de los Lust. La última vez que vieron a su papá, él manejaba para traerlas de regreso después de las vacaciones que pasaron juntos en la Costa. Lo que vino después fue de terror.“Lo mataron por nada”, dijo Anahí ante las cámaras de televisión que se acercaron a su casa. Es que Sergio no quiso ni resistirse al robo, estaba dispuesto a entregarle todo a los ladrones. No quería ser una víctima fatal más de la inseguridad en el Conurbano.La tragedia se desencadenó en la esquina de avenida San Martín y Santa Ana, en la localidad de San Francisco Solano, partido de Almirante Brown. La familia ya había dejado la Ruta 2 y tenía que ir hasta su casa en José Mármol. Las chicas iban dormidas. La de 9 en el asiento del acompañante delantero, las de 2 y 5 atrás, junto a su mamá. Sergio se detuvo en un semáforo sin saber de la trampa que le iban a tender.Un ladrón se tiró al piso adelante del Volkswagen Vento que conducía Sergio fingiendo haber sido atropellado. Alrededor del auto apareció un grupo de personas. “Eran como siete”, dijo Anahí. Uno de los asaltantes fue directamente a la ventanilla de Sergio y le pidió que subieran al auto al que estaba en el piso y lo llevaran al hospital.El hombre se dio cuenta que se trataba de una emboscada y evitó confrontar con los asaltantes. “Si querés te doy el auto, te doy todo, pero dejame sacar a las nenas”, le dijo al ladrón, que movía un arma de un lado al otro.Ahí es donde la situación se tornó todavía más irracional. “No, a las nenas no las sacás”, lo amenazaron. “Te damos el celular, te damos el auto”, le insistió el hombre.“Te voy a disparar, te voy a matar”, le dijo el asaltante a Sergio. “¿Por qué?, si yo no te hice nada”, respondió el hombre. Todo pasó en un puñado de segundos.

El ladrón que estaba en el piso se levantó y le disparó al pecho a Sergio, que alcanzó a gritar “ay”, se agarró del volante del Vento y aceleró para escapar.En la huida, le volvieron a tirar de costado y otra bala le atravesó la cabeza. El hombre quedó inconsciente pero acelerando. El coche hizo unos 50 metros hasta que Anahí agarró el volante para evitar un vuelco. A Sergio le brotaba sangre de la boca y se tiró hacia un costado.La mujer le dijo a sus hijas que se agarraran fuerte. A la de 9 le pidió que se agachara y se hiciera bolita, mientras trataba de controlar el auto desde el asiento de atrás. El Vento no paraba de acelerar por avenida San Martín. En total hicieron ocho cuadras hasta que cruzaron Tierra del Fuego, el auto se subió a la vereda, chocó primero un poste, después un Citroën Aircross de un hombre que sacaba el auto del garaje y, por último un árbol.La familia dueña del Citroën fue la que primero se acercó para asistir a Anahí y sus hijas. Sergio agonizaba. A la nena de 5 años la tuvieron que sacar los bomberos, ya que había quedado atrapada entre los fierros y las herramientas del auto. La de 9 sufrió una fractura de clavícula y un golpe en la cabeza que le hizo perder el conocimiento. La de 2 recibió seis puntos de sutura en la pera y golpes en todo el cuerpo.Los vecinos de la cuadra que salieron a ver lo que había ocurrido denunciaron que la ambulancia tardó casi una hora en llegar al lugar. “El muchacho estaba vivo hasta que murió en el auto”, dijo Walter, un testigo.Por el caso hay tres sospechosos detenidos, imputados de “homicidio criminis causa”. Un delito que prevé una pena de perpetua. El caso está a cargo del fiscal Lorenzo Latorre, de la UFI N° 3 de Lomas de Zamora.Los acusados quedaron grabados por una cámara de seguridad de la zona cuando llegaban al lugar de los hechos. También había otras ocho personas demoradas, que se investigaba si eran parte del grupo de siete que participó del asalto.En uno de los allanamientos la Policía encontró un revólver calibre .32 largo. En el Vento, los peritos levantaron un plomo compatible con esa arma.“No sé qué querían, matarlo nomás, porque lo mataron así por nada”, dijo Anahí. Sergio trabajaba como chofer de una camioneta de reparto para una empresa textil. No era la primera vez que su jefe, el dueño del negocio, le prestaba su auto para que pudiera irse de vacaciones con su familia.Habían estado dos semanas en San Bernardo. Todo había salido tan bien que decidieron alargar un poco más la estadía y se quedaron dos días más.“Era un tipo buenísimo. Una persona maravillosa, genial. Siempre ayudó a toda la familia. Siempre estaba Sergio. Esto es una desgracia”, lamentó su cuñada Jimena, muy conmovida, en diálogo con Clarín.Anoche, sus hijas todavía querían saber lo que había pasado con su papá. “La más grande pregunta por el padre. No sabemos qué decirle. La más chiquita también. ‘Papi, papi’. Le decimos que se fue al cielo. Ve a la madre llorando. Estamos todos destrozados”, expresó.