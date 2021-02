Tremendo accidente en avenida de Paraná: automóvil “mordió la banquina” y volcó

Un tremendo accidente de tránsito ocurrió este jueves en avenida de las Américas a altura del kilómetro 5. Un automóvil Honda City que se dirigía desde Paraná hacia Oro Verde volcó y quedó con las ruedas hacia arriba.Según pudo saberel automóvil circulaba por el carril del medio, por motivos que se intenta establecer, “mordió la banquina” y terminó volcando., dialogó con uno de los bomberos que asistió al lugar del hecho. “El auto no colisionó con otro, chocó con la estructura de la Avenida, y afortunadamente las personas que se trasladaban en él, pudieron salir del interior del vehículo", informó."Las características del siniestro son particulares por los daños que sufrió el tren delantero del auto, se puede deducir que no venían a gran velocidad, porque si no la situación hubiera sido más grave”, expresó el trabajador.Dos adultos y un menor de edad, circulaban en el auto a la hora del siniestro. “Los ocupantes presentan lesiones de diversas magnitudes”, indicó, y agregó que “le realizamos atención medica hospitalaria, y aparentemente no eran herida de gravedad. Fueron trasladados al hospital San Martín y San Roque de Paraná”.“Ninguna de las personas salió despedida del vehículo, ya que contaban con los elementos de seguridad correspondiente”.Producto del gran impacto, el automóvil sufrió daños materiales importantes.