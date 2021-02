Hijo del empresario tabacalero asesinado fue amenazado un día después del crimen

El crimen

El fiscal Martín Núñez, quien entiende en la causa por el homicidio de Raúl Molina, ocurrido en los primeros días de diciembre en una casa de campo y por el cual la justicia continúa investigando, comentó que Matías, el hijo del hombre asesinado, lo puso al tanto de que había recibido un llamado telefónico en el que le advirtieron que, “si no arreglaba lo de su padre, el próximo iba a ser él”.Núñez comentó que “Matías Molina no sabe a qué se referían con eso porque el muchacho desconoce qué es lo que tiene que arreglar”.Del mismo modo el Fiscal mencionó que “los sicarios serían de Concordia y esa sería la hipótesis más firme. Las autoridades que investigan el caso sostienen que no salieron de Concordia, por lo que se sospecha que los mismos serían de esta ciudad”, dijo aEl fiscal reconoció “estar tras ese dato, para dar con los autores materiales del crimen y poder acercarse a los autores intelectuales”, detalló y mencionó que “Molina estaba a punto de comenzar otro emprendimiento vinculado a la tabacalera, para lo que había comprado máquinas y otros elementos para comenzar con el nuevo emprendimiento”.El empresario tabacalero Raúl Alberto Molina fue ultimado a balazos por dos hombres que arribaron en moto, pasadas las 13,30, a la casa de campo que la víctima poseía en un camino vecinal, a unos 4 kilómetros al oeste de la Autovía Artigas, el 11 de diciembre del año pasado.El portón estaba abierto y los recién llegados golpearon las manos. Molina salió a atenderlos, mientras en el interior de la casa se encontraba su pareja, quien escuchó que uno de los visitantes decía “traemos un encargo para usted”. Dicho lo cual, metió la mano dentro de una conservadora, de donde extrajo una pistola 9 mm con la que inmediatamente comenzó a dispararle.El empresario, herido, alcanzó a huir hacia el costado norte de la casa, que posee un amplio patio, pero fue alcanzado por otros disparos, cayó al suelo, y en esa oportunidad el asesino se acercó para rematarlo con dos disparos a la cabeza. En total, se encontraron 13 perforaciones en su cuerpo y se recuperaron dos balas encamisadas de 9 mm, del cráneo del occiso.Una comisión policial, a bordo de la camioneta que posee la Comisaría de Estancia Grande, se encontraba a pocos kilómetros del lugar del asesinato cuando reciben una comunicación que daba cuenta que un vecino de Molina avisó que se escucharon varios disparos de arma de fuego en su casa quinta y que había una mujer en estado de shock.“Nos dirigimos rápidamente al lugar pero no encontramos a los asesinos”, dijo un efectivo de la Comisaría, quien confirmó que “efectivamente, la pareja de Molina estaba en medio de una crisis nerviosa y el cuerpo del empresario se encontraba tirado acribillado a balazos, ya fallecido.”“Pedimos un operativo cerrojo, para evitar que los delincuentes huyan, porque entre el momento del hecho que habrá sido las 13.30 y nuestra llegada no deben haber pasado más de 10 minutos”, explicaron.