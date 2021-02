Estatal acusado de abuso: rechazaron su pedido de ejecución anticipada

Sin esperar la condena, la defensora del empleado jerarquizado del Estado acusado de numerosas violaciones y abusos sexuales solicitó que sea incorporado al régimen de ejecución anticipada voluntaria de la pena y, de ese modo, recibir el mismo tratamiento que un condenado y acceder a los beneficios contemplados por el régimen de progresividad.El pedido fue rechazado por el juez Elvio Garzón quien, a su vez, prorrogó por 60 días la prisión preventiva de Antonio Cardoso. El único imputado continuará alojado en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.Uno de los abogados querellantes, Boris Cohen, señaló que durante la audiencia de prórroga de la prisión preventiva, "la defensa solicitó que Cardoso pueda acceder al régimen anticipado de pena, es decir, acceder a los beneficios de la ley de ejecución de penas para los condenados, sin estar condenado"."Existe un criterio del TOF, debido a las prolongadas prisiones preventivas en las causas por Narcotráfico que, a veces, superan los dos años, que los procesados, accedan a los beneficios que tienen los condenados, o sea, ir a la escuela, hacer cursos; se ha solicitado para el imputado y fue rechazado en esa audiencia", dijo aCorina Beisel "se alzó en recurso de reposición para que el juez revoque esa medida y dicte la medida favorable a sus intereses, ese recurso fue elevado ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná y fue rechazado también, así que, lo que le resta a Cardoso es esperar el juicio y, una vez que sea condenado, va a poder acceder".Aún no hay fecha fijada para el debate oral y público pero, "está pronto a concretarse porque ya se ha agotado todas las instancias previas a fijar la fecha", indicó el letrado paranaense.La causa "tiene seis víctimas que han podido denunciar y otras tantas que, el paso del tiempo ha impedido que se persiga ese delito, que es complejo, sea resulta en un año", recordó.Según expuso Cohen, el Ministerio Público Fiscal "adelantó, que no significa que es lo que va a suceder, un pronóstico de 18 años, mientras que los querellantes - junto a Marcos Rodríguez Allende - adelantamos un pronóstico de pena de 23 años a solicitar, sin embargo, en el debate pueden surgir otros elementos nuevos que hagan que se agrave la pena".Las numerosas violaciones y abusos sexuales de Antonio Cardoso serán juzgado por un jurado técnico y no por uno popular "porque se trata de un concurso de delitos y, uno solo delito de este tipo, por sí solo, no alcanza para ser juzgado por juicio jurados porque no llega a 20 años la pena máxima. La pena para el delito de abuso sexual con acceso carnal es entre 6 y 15 años, por eso queda excluido", especificó.