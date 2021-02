Surgió una pista en el crimen de Cabeza y buscan desentramar el significado

Policiales El horroroso asesinato de Cabeza y el sello perverso de un mensaje criminal

La investigación por el asesinato del chofer de Salud Marcelo Cabeza, de 49 años,Se trata de “una punta” que no saben aún si está relacionada a un asunto personal o a alguna banda delictiva, y que todavía,Además, en la pesquisaMientras, enSurgió aquel dato producto de un testimonio que, por tratarse de algo todavía “muy verde”, no se ha revelado oficialmente, según indicaron fuentes policiales.para los investigadores de la División Homicidios, que está siendo profundizado con otras pruebas que están trabajando efectivos de otras áreas, como Criminalística e Inteligencia Criminal.Consultada la fuente oficial sobre si en este sentido la pesquisa se encamina hacia un asunto personal de Cabeza, hacia un conflicto que vincule a un grupo delictivo o a un hecho criminal aislado,Por otra parte, en la auscultación realizada por los peritos de Criminalísticay finalmente encontradas por personas que buscaban entre los residuos, en el Volcadero Municipal.trama del crimen, indicó. Tal como el hecho de haberle cortado las manos a Cabeza con un elemento filoso y de precisión,. El dato principal que se busca confirmar oficialmente es la causa de la muerte, y en este sentido trascendió la versión del disparo de arma de fuego en la cabeza, que se aguardaba por su corroboración o descarte.El director de Investigaciones de la Policía, Fabio Jurajuría, aseguró: “No descartamos ninguna hipótesis, pero era una persona normal, no tenía problemas con nadie, se juntaba con los compañeros de trabajo, con los familiares, con allegados, amigos.”, dijo a“Era una persona correcta. Nos entrevistamos con sus compañeros de trabajo, choferes, vecinos, amigos y familiares y en apariencia no tenía problemas con nadie. Vivía junto a su madre y su hermana y llevaba una vida tranquila”, reiteró.La ministra de Salud de la Provincia, Sonia Velázquez, lamentó el crimen de un trabajador de la cartera que dirige. Con hondo pesar se expresó en sus redes sociales: “Marcelo Cabeza no te despediremos hasta que tu muerte no se esclarezca! Mientras tanto tus compañeros/as de trabajo le pondremos voz a tus anécdotas, haciendo un merecido reconocimiento a tu contracción al trabajo demostrado en este contexto de crisis como lo es esta pandemia, la que sin pretextos, te encontró con tu compromiso sin pausa al volante de las cuatro ruedas oficial, yendo y viniendo con la distribución de cientos de elementos de protección personal para los trabajadores de salud de esta provincia”.“Nos quedamos con tristeza y con incertidumbre y con esa sensación de angustia que nos atravesó el cuerpo cuando nos despertamos esta mañana (por el martes) con tu noticia. No te merecías esto, vos ni ningún ser humano en este universo. Abogaremos por un pronto esclarecimiento. Queremos Justicia para Marcelo”, reclamó Velázquez, y concluyó: “Descansa en paz compañero! Salud siempre te tendrá presente!”.