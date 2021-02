Tres años del crimen del policía Pedroza en operativo: la familia plantea dudas

A tres años de la muerte del policía Froilán Pedroza, la familia plantea muchas dudas respecto a lo que sucedió en esa jornada trágica."Luego de haber pasado tres años nos seguimos haciendo preguntas respecto a lo que sucedió ese día" manifestó Facundo una los hermanos de “Foli” Pedroza."También no provocó un profundo dolor la lamentable expresión de quien fue Jefe de Policía en ese momento, comisario Carlos Sánchez quien manifestó que “murió por negligencia de mi hermano”. La gente tiene que saber que en ese momento la jefatura no tenía cascos especiales y todo el mundo que lo conocía sabía que era tremendamente responsable".También contó sobre la actitud de algunos luego de la muerte: “mi hermano era un apasionado de la fuerza policial dejando muchas cosas personales porque amaba su profesión, pero lamentablemente muchos se lavaron las manos y nos dejaron varias preguntas sin responder" expresó a“Desgraciadamente el dolor ha sido tan fuerte que ha pegado tanto en la familia que mi padre no pudo resistir de tanto dolor y falleció".Por último dijo que la familia Pedroza “no quería tener un héroe, hubiésemos preferido tener un hermano vivo".