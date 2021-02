Camionero que chocó con camioneta y volcó en Ruta 11 dijo que “volvió a nacer”

En horas de la siesta de este martes, un camión y una camioneta impactaron de frente sobre Ruta 11, a la altura del ingreso al 7mo. Distrito de Gualeguay. El chofer del transporte, oriundo de Crespo, al regresar a la ciudad brindó su testimonio a: "Llevaba el equipo completo cargado con gaseosa. Venía transitando en sentido Gualeguay - Victoria, y la camioneta circulaba en sentido contrario. Recuerdo que estaba marchando tranquilo por mi carril, miré el retrovisor y cuando vuelvo a girar la mirada hacia adelante, ví la camioneta encima. Se abrió, por intentar sobrepasar a otro vehículo. No atiné a nada, sino que directamente sentí el impacto. Cuando quise volantear, ya me había corrido el eje de la dirección hacia atrás. Se cortó la dirección y me fui campo adentro, safando de una alcantarilla. Se producen uno o dos tumbos, sólo recuerdo que volaban cosas dentro de la cabina. Quedé en la posición de marcha, pero el acoplado tumbó y terminó acostado".El camionero especificó la destacable actitud de un camionero que casualmente transitaba por el lugar y prontamente lo auxilió: "Estacionó enseguida un camionero de PUMA, de la firma Gottig de Crespo y me socorrió, rompiendo el vidrio del camión. Ahí pude salir por mis propios medios. Sufrí golpes y raspaduras, pero gracias a Dios la puedo contar. Hace cuenta que volví a nacer. Es la primera vez que soy partícipe de un siniestro grande. Sinceramente todavía no caigo bien de lo que pasó, pero estoy bien. La verdad, no sé quién es el camionero que me auxilió, pero le agradezco eternamente. Ojalá tenga la oportunidad de verlo y darle la mano, porque fue quien me ayudó a salir".El crespense se mostró preocupado por el estado de salud del conductor de la camioneta, quien no reviste riesgo de vida, pese a presentar lesiones de carácter grave. "Tuve mucho susto, me acerqué hasta la camioneta y después supe que fue trasladado a Gualeguaychú. Ojalá se recupere pronto, porque lo material se recupera, la vida no".En cuanto a los primeros minutos transcurridos después de ser auxiliado, el chófer indicó: "Me contacté con mi mamá, le dije que tenía poca señal pero que le comunicara al dueño del camión que tuve un accidente. Le aseguré que estaba bien y después se cortaban las llamadas, así que ya no tuve muchos diálogos más. Al volver muchos se preocuparon y me han estado contactando, les agradezco a todos", concluyó.