Estafa telefónica a un hombre de 81 años: le robaron 14 mil dólares

Un hombre de 81 años que vive en el centro rosarino fue estafado por un delincuente que se hizo pasar por su hijo en una llamada telefónica en la que simuló estar afónico, y que finalmente se alzó con 14 mil dólares que el anciano tenía ahorrados.La víctima se encontraba en su casa de Entre Ríos al 1300 cuando recibió un llamado telefónica de un hombre con voz afónica, que le dijo que estaba en un banco. "Yo le dije: “¿Sos vos, Hernán?”, que es mi hijo, y me contestó que sí, que estaba afónico", contó Adolfo. El estafador le dijo que "parece que los dólares de cara chica no corren más y conviene cambiar también los otros".Sin dudar de que efectivamente se trataba de su hijo, accedió a cambiar los dólares que tenía en su casa. El hombre del otro lado de la línea le ofreció sacarle un turno para ir al banco o que pasara por su domicilio su contador.El supuesto contador no demoró en llegar. Era un hombre de unos 30 años, aproximadamente 1,80 metros, tez trigueña, delgado, de cabello negro corto, y que vestía campera y pantalón de color negro.El hombre "estaba apurado, así que no quiso pasar y agarró la bolsita de plástico donde había preparado 14.000 dólares y se retiró caminando para el lado de San Martin", contó la víctima.Poco después le contó a su yerno lo que había ocurrido. "Me dijo que era raro y lo llamó a mi hijo. Después mi hijo me llamó y ahí me di cuenta de que me habían estafado", contó.La denuncia es investigada por el Ministerio Público de la Acusación. Fuente: (Lacapital)