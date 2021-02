Vandalismo: Provocaron daños en diez acoplados en playa de estacionamiento

Un extraño suceso de vandalismo ocurrió esta madrugada en la ciudad de Viale, más precisamente, en la playa de estacionamiento de camiones, ubicada sobre calle Martín Panutto, en la zona de las vías del ferrocarril.Los choferes llegaron al lugar esta mañana para buscar sus acoplados y se encontraron daños realizados en los rodados.Al menos diez acoplados amanecieron con los cables de corriente cortados, varias fichas dañadas y otras robadas.“Esto es indignante. No entiendo cuál es la ganancia de hacer esto. Es pura maldad”, dijo un camionero ay agregó: “encima nos cuesta plata la reparación y pérdida de tiempo”, remarcó.El chofer señaló que no es la primera vez que pasa, ya que ha sucedido “algunos fines de semana también”, dijo.“Los que hicieron esto, no tienen dos dedos de frente. No piensan que nosotros tenemos familias y es nuestro medio de laburo”, remarcaron.