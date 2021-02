Impactante choque entre dos camiones: uno de los choferes murió en el acto

Foto: La Capital

Un transportista murió este miércoles a la mañana al chocar contra otro camión en la ruta provincial 10, a la altura de San Lorenzo.



El accidente ocurrió pasadas las 9 a la altura del kilómetro 4,5 de la traza, sobre el viejo Camino de la Cremería y a pocos kilómetros del cruce con la ruta nacional 11, cuando un Chevrolet cargado con arena impactó contra el acoplado de un Ford Cargo 1722, según datos aportados por bomberos voluntarios de San Lorenzo.



Según las primeras informaciones que pudo saber La Capital, el fallecido es un camionero de 37 años oriundo de Córdoba -la identidad fue reservada-, quien no habría podido detener la marcha de su vehículo y terminó impactando de frente contra otro vehículo de gran porte, que era conducido por un chofer de Cafferata.



Como resultado de esa colisión, el conductor murió en el acto al quedar incrustado dentro del acoplado del otro camión, pese a que el choque se produjo a una velocidad no mayor a 40 kilómetros por hora, según señalaron testigos.



Según indicó el chofer del Ford Cargo, quien resultó ileso, la víctima impactó contra su vehículo cuando salía de una fábrica lindera a la ruta provincial 10. "Yo me basé en la luz de giro y que él no tenía lugar para entrar; me chocó como venía", contó el chofer del camión que participó de la colisión.



En tanto, fuentes policiales que estuvieron en el lugar contaron que "el camión venía a 40 kilómetros por hora y con la carga completa", lo cual hace suponer que no pudo frenar para evitar chocar contra el Ford Cargo.



El tránsito en la ruta provincial 10 se encontraba interrumpido hasta tanto los bomberos zapadores de la Unidad Regional XVII y voluntarios de San Lorenzo pudieran rescatar el cuerpo y despejar el trazado. También trabajaron ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

Esta situación generó un gran embotellamiento de camiones que van y vienen hacia las terminales portuarias a descargar cereales. Sobre las 10 de la mañana la fila superaba los 3 kilómetros.



La Capital.